Calciomercato Roma, Lukaku annullato e Chelsea nei guai

L’avvenire di Romelu Lukaku sembrerebbe avvolto da una fitta coltre di nubi, ma un recente sviluppo potrebbe aver schiarito le idee al Chelsea

Oramai mancano davvero pochi giorni all’apertura del calciomercato europeo e, mentre Euro 2024 entra nel vivo della competizione, i tifosi e gli appassionati di calcio del vecchio continente tra una partita e l’altra non possono far altro che controllare ossessivamente il proprio smartphone, così da rimanere aggiornati sui movimenti in atto nelle varie dirigenze.

In particolare in Serie A la temperatura sta salendo ora dopo ora, poiché gran parte dei club più blasonati e importanti del bel paese è pronta a subire un profondo restyling della rosa. Il frenetico valzer di panchine in atto ha rapidamente modificato i potenziali obiettivi sinora chiacchierati nei centri sportivi e, di conseguenza, adesso risulta a dir poco vitale giungere al primo luglio con le idee chiare, così da non ritrovarsi impreparati e svantaggiati in eventuali aste.

La Roma di Daniele De Rossi è un fulgido esempio di uno di quei club pronti a rinnovarsi partendo dalle fondamenta della rosa: le caratteristiche dell’organico assemblato da Pinto e Mourinho mal si sposano al sistema di gioco introdotto da DDR, il quale, al fianco di Ghisolfi, potrà usufruire della sessione estiva per cucirsi addosso un nuovo gruppo. Oltre a ciò vi sono da considerare gli addii inevitabili, a cui De Rossi avrebbe volentieri fatto a meno. Uno su tutti è senza dubbio alcuno quello di Romelu Lukaku, il quale, dopo un primo periodo di assestamento rispetto alle idee dell’ex capitano giallorosso, sembrava aver conquistato un ideale equilibrio all’interno del sistema di gioco del Comandante di Ostia.

Vi è anche da considerare la necessità di portare a Trigoria un paio di esterni offensivi di spinta, che avrebbero certamente giovato alla qualità della vita in campo di Big Rom. Tuttavia la richiesta del Chelsea per riscattare il gigante belga è fin troppo esosa, anche se dall’Inghilterra giungono nuove indiscrezioni in merito ad una possibile revisione dei prezzi.

La debacle del Belgio con la Slovacchia condanna il Chelsea: 40 milioni sono troppi per Lukaku

La clamorosa debacle subita nel corso della serata di ieri dal Belgio di Romelu Lukaku potrebbe essere l’ennesimo elemento che spingerà il Chelsea ad apportare un’importante correzione alle cifre immaginate per l’addio di Big Rom. Il prestito alla Roma si concluderà ufficialmente il 30 giugno e, a quel punto, i blues proveranno a piazzare il cartellino del belga, così da calmierare un’emergenza economica derivante dalle spese matte effettuate nel corso delle ultime annate. L’urgenza di rientrare dei passati investimenti aveva convinto il Chelsea a fissare il prezzo di Lukaku a 40 milioni di euro, tuttavia la risposta del mercato è stata a dir poco tiepida.

Secondo quanto riportato da football.london, la prestazione di ieri sera difficilmente avrà convinto i club sinora indecisi rispetto all’acquisto del numero 90 giallorosso… anche se, ad onor del vero, ci sentiamo di segnalare come la mancata marcatura di Big Rom sia stata innegabilmente influenzata dal doppio gol annullato. Un paio di errori di troppo, tuttavia, sembrerebbero aver scatenato un’indignazione di massa sui social, il che potrebbe essere un riflesso delle impressioni maturate dalle varie dirigenze europee. Non è un caso che, nelle scorse settimane, le voci che hanno circolato parlavano di una cifra intorno ai 25 milioni di euro, ben diversa dalle 38 milioni di sterline a cui i londinesi puntavano.

Ormai la speranza dei blues può divenire realtà soltanto nel caso in cui dovessero giungere offerte dall’Arabia, dove conterebbero poco o nulla quei 15/20 milioni di euro che ballano tra le richieste del Chelsea e il reale valore sul mercato. A quel punto però subentrerebbe anche la volontà del calciatore, il quale avrebbe più volte espresso il desiderio di rimanere nella città eterna. I vertici capitolini avevano tuttavia negato tale prospettiva, per vie delle ingorde richieste dei blues, che poco si addicevano ad un calciatore la cui carta d’identità recita l’anno di nascita 1993. Che adesso i giallorossi possano rientrare nelle trattative? Difficile a dirsi, anche considerando l’asfissiante pressing di Conte e De Laurentiis.