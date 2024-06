Dalla finale di Champions alla Juve: lo scambio rovina la Roma

Un possibile scambio di calciomercato sta per rovinare i piani della Roma di Florent Ghisolfi e Daniele De Rossi.

Nonostante gli Europei, ovviamente, i vari club sono al lavoro in sede di calciomercato. Queste, di fatto, sono le prime settimane di una sessione estiva di mercato che promette di portare con sé tantissimi cambiamenti nel campionato di Serie A.

A questo elenco di squadre attive in sede di calciomercato bisogna inserire anche la Roma. I dirigenti giallorossi, di fatto, sono al centro di tante trattative sia per quanto riguarda il mercato in entrata che in uscita. Nella squadra guidata da Daniele De Rossi, di fatto, nella prossima stagione ci potrebbero tanti volti nuovi.

A seguito di tale attività sul calciomercato, il nome della Roma va a legarsi con quelli di altri club del campionato di Serie A: dal Napoli, passando per il Milan, alla Juventus. Proprio quest’ultima, infatti, è protagonista di un scambio di mercato molto importante che, però, potrebbe rovinare i piani del nuovo direttore sportivo giallorosso: Florent Ghisolfi.

Roma, Huijnsen e Soulé potrebbero essere inseriti dalla Juve per arrivare ad Adeyemi del Borussia Dortmund

Secondo quanto raccolto dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, la Juventus è tra le squadre interessate a Karim Adeyemi del Borussia Dortmund, ‘fresco’ vicecampione d’Europa. Per arrivare al calciatore tedesco, quindi, potrebbe inserire due giocatori accostati anche alla Roma, ovvero Dean Huijnsen e l’argentino Matias Soulé.

Questi due giocatori, di fatto, potrebbero fornire le carte giuste alla Juve per chiudere l’acquisto di Adeyemi, visto che piacciono al Borussia Dortmund. La Roma, quindi, potrebbe salutare un obiettivo di mercato, ovvero Matias Soulé. Il club capitolino è molto interessato all’argentino. Mentre per Huijnsen, visto che è stato schierato con il contagocce da De Rossi nell’ultima parte della stagione appena terminata, l’ipotesi di un suo ritorno in giallorosso era già tramontata.