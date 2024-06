Friedkin senza limiti: budget triplicato

La famiglia Friedkin non si pone limiti nell’espansione del proprio universo calcistico. La presidenza della Roma è ad un passo dall’acquisizione dell’Everton in Premier League, mentre il budget viene triplicato.

Le manovre calcistiche della famiglia Friedkin si espandono oltre i confini nazionali. La proprietà statunitense della Roma ha messo le mani sull’acquisizione dell’Everton in Premier League, con l’annuncio ufficiale che potrebbe arrivare a stretto giro di posta. I texani espandono il proprio raggio d’azione nell’universo calcistico, sbarcando in Premier League ed aprendo nuovi scenari di sinergia tra la squadra giallorossa ed i Toffees di Liverpool. Ma la sfera d’interesse della famiglia statunitense è operativa anche in Francia, dove emergono importanti novità legate alla strategia degli imprenditori texani.

La famiglia Friedkin ha messo le mani sull’Everton ed è attesa a breve l’ufficialità dell’ingresso societario della presidenza della Roma nel club inglese. La sfera di interesse calcistico della proprietà statunitense sbarca in Premier League, dove da tempo la Roma ha chiuso tanti movimenti di calciomercato, sia in entrata che in uscita. L’acquisizione dell’Everton potrebbe rafforzare l’asse di calciomercato giallorosso con la Premier League, mentre i Friedkin sono anche proprietari del Cannes Football, club francese acquisito dodici mesi fa dal gruppo texano.

Non solo Roma e Everton per i Friedkin: budget triplicato al Cannes

Proprio dalla Francia rimbalzano le ambizioni di crescita del Cannes guidato dai Friedkin. Secondo quanto riportato da L’Equipe in Francia la famiglia statunitense vuole riportare in alto il club transalpino, che ora staziona nel quarto livello del campionato francese, la National 2.

Il media francese evidenzia come il numero di dipendenti nel club transalpino, a cui i Friedkin sono legati anche per questioni cinematografiche, sia raddoppiato passando da15 a 30 elementi nel board. Inoltre il budget in vista del calciomercato estivo vede un balzo che triplica le risorse a disposizione del Cannes, che passano a 4.5 milioni di euro nelle prossime settimane.