Intermediario dell’Inter in sede: il gesto su Dybala è inequivocabile

Intermediario dell’Inter in sede: alla fine dell’incontro con i nerazzurri è stata posta una domanda anche su Paulo Dybala: il gesto è inequivocabile

Sì, ne parliamo tutti i giorni ma non possiamo proprio farne a meno. Paulo Dybala è sulla bocca di tutti, soprattutto perché ancora, per il momento, non si conosce in maniera ufficiale quello che potrebbe essere il suo futuro. Legato alla Roma da un contratto fino al 2025, con una clausola di 12milioni di euro valida per l’estero e che sarà attiva per tutto il mese di luglio, su di lui si concentrano ovviamente le attenzioni di tutti i tifosi.

Ed oggi è stata una giornata particolare per Petralito, uno degli intermediari che prima della firma con la Roma aveva trattato con l’Inter il passaggio della Joya in nerazzurro. Fortunatamente allora le decisioni finali andarono verso un’altra direzione, con Dybala che si vestì di giallorosso. Petralito oggi ha parlato di nuovo con i nerazzurri, e beccato fuori dalla sede dei nerazzurri dall’inviato di calciomercato.it, ha avuto questa reazione alla domanda su Dybala.

Il gesto su Dybala

“Com’è andata? Tutto perfetto” ha esordito l’intermediario. Al quale poi è stata posta una domanda appunto sul futuro della Joya. Nessuna reazione, ha accennato un mezzo sorriso e ha fatto il pollice verso l’alto, ma non ha proferito nessuna parola sulla questione. Segno, quasi inequivocabile, che non si è proprio parlato di un possibile, anzi improbabile, passaggio in nerazzurro del giocatore. Che in Italia, almeno questa è la sensazione al momento, non avrà nessun’altra squadra.

Come detto però da qui a dire che la Joya rimarrà sicuramente ce ne passa. Si parla come sempre di possibili interessi inglesi ma anche spagnoli e ovviamente anche arabi, che sarebbero pronti a coprire d’oro il giocatore argentino che salterà la Copa America perché non convocato dal commissario tecnico Scaloni. Sarà a Roma a inizio luglio, quando inizierà il ritiro. Poi si sposerà e mancherà qualche giorno. Sperando poi che ad agosto sia ancora agli ordini di Daniele De Rossi.