Inzaghi tradito, salta tutto prima della firma

Inzaghi tradito: un’operazione che sembrava realmente ad un passo dalla chiusura potrebbe saltare nelle prossime ore. Ecco la nuova situazione che coinvolge l’Inter campione d’Italia

Simone Inzaghi in questo momento è “impegnato” con il matrimonio del fratello Pippo. Quindi (forse) non pensa al calciomercato. Ma diciamo forse, perché abbiamo visto come l’attuale tecnico dell’Inter sia totalmente preso dalle sorti del proprio club.

In attesa del rinnovo di Lautaro Martinez che dopo tante parole dovrebbe arrivare – si parla di una firma al rientro dalla Copa America del giocatore – in questo momento Beppe Marotta ha deciso di mettere le proprie energie per prendere un portiere che possa andare a fare il secondo a Sommer. E tutte le attenzioni sono su Martinez del Genoa. In queste ore si è molto parlato di una possibile operazione in chiusura, ma le ultime notizie che arrivano, invece, parlano di un forte interesse di una big della Premier League che potrebbe affondare il colpo nelle prossime ore, spiazzando i nerazzurri.

Inzaghi tradito, su Martinez lo United

Le informazioni riportate dal giornalista Sacha Tovalieri infatti vanno verso questa direzione: “Oggi il Manchester United dovrebbe formulare un’offerta ufficiale per Josep Martinez… I Red Devils vogliono andare sul concreto nonostante le discussioni tra l’Inter e i rappresentanti del giocatore”. Insomma, per chi dava la trattativa conclusa c’è da aspettare un poco.

Ore calde, quindi, anche su questo fronte per i nerazzurri, che sono alla ricerca di un estremo difensore guardando in questo al futuro dopo aver preso Sommer che sì ha dimostrato di essere un ottimo numero uno, ma che non è più freschissimo guardando la carta d’identità e quindi che necessità di un erede nello spazio di breve tempo. Ma lo United, dopo aver strappato Onana l’anno scorso si è messo di nuovo in mezzo. Vedremo.