Lukaku già dimenticato: il nuovo bomber sta arrivando

Lukaku già dimenticato: il nuovo bomber degli azzurri sta arrivando. Ecco la situazione che si potrebbe creare nelle prossime settimane e che potrebbe mettere in difficoltà la Roma

C’è sempre Antonio Conte nel mezzo. Da quando il pugliese è diventato il nuovo allenatore del Napoli, le strade con la Roma, o per meglio dire con gli obiettivi di mercato della Roma, si sono incrociate diverse volte. E la sensazione è che da qui alla fine delle trattative succederà di nuovo parecchie volte.

Se vi abbiamo parlato di Hermoso, o dell’intreccio Bellanova-Buongiorno che potrebbe costringere Cairo a tenere il primo che è uno degli elementi che piace a Daniele De Rossi per la prossima stagione, adesso, secondo le informazioni che sono state riportate da Radio Kiss Kiss, ci potrebbe essere un altro elemento accostato ai giallorossi sul quale pure gli azzurri di Aurelio De Laurentiis hanno acceso i riflettori.

Calciomercato Roma, anche il Napoli su Omorodion

Sappiamo benissimo che in attacco DDR ha bisogno di rinforzi: con Lukaku partito per il Chelsea e destinato verso altri lidi e con Abraham che è sul mercato e che Ghisolfi vuole vedere, si è parlato nei giorni scorsi anche di Omorodion, attaccante di proprietà dell’Atletico Madrid, classe 2004, che potrebbe essere uno dei volti nuovi del reparto avanzato giallorosso.

Bene, anche su di lui secondo la fonte citata prima, ci sarebbe una certa insistenza del Napoli. L’attaccante, che piace anche a molte big europee, stuzzica e anche tanto la fantasia del nuovo direttore sportivo arrivato dalla Juventus Giovanni Manna. Si legge che il Napoli abbia fatto partire un vero e proprio assalto nei confronti della punta per strapparlo alla concorrenza, anche perché in uscita, come sappiamo, c’è Osimhen: per il nigeriano ancora non sono arrivate delle offerte, ma nel corso delle prossime settimane tra Premier League, Psg e Arabia Saudita qualcuno dovrebbe muoversi. Ecco che serve un sostituto, individuato appunto nel giocatore dei Colchoneros.