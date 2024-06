Nuovo blitz per il bomber, Roma ammutolita: la maxi clausola chiude i giochi

Calciomercato Roma, clausola folle e secco rifiuto dopo la prima offerta: anche i giallorossi sono fuori dai giochi.

La questione centravanti sta certamente rappresentando una delle più caldi di questa parentesi iniziale di calciomercato, in casa Roma e non solo. Plurime, infatti, le realtà del nostro campionato fino a questo momento mossesi per apportare modifiche in attacco, anche alla luce dei diversi elementi che, nel corso del recente passato, hanno generato attenzioni nobili e tali da poter generare una sorta di valzer delle punte, una volta terminato quello non meno intrigante relativo alle panchine.

La Roma, dal proprio canto, considera tutta una serie di nomi per il proprio reparto offensivo, del quale si cercherà di scalfire anche la zona laterale, in attesa di novità e aggiornamenti su quel fronte caldissimo legato alla posizione di Paulo Dybala, in scadenza contrattuale nel 2025 e da sempre in grado di generare grandi attenzioni estere, oltre che timori tra le fila giallorosse. Qui, al contempo, si deve però anche valutare il da farsi per l’erede di Lukaku, in vista di un ritorno a Londra che, seppur momentaneo, non dovrebbe riportare Big Rom nuovamente alla corte di De Rossi.

Calciomercato Roma, il Chelsea irrompe per Omorodion: l’Atletico non fa sconti

Età e pretese Blues non proprio abbordabili stanno spingendo la Roma a valutare tutta una serie di nomi e alternative di varie caratteristiche, età e prezzo. Ciò che è certo, complice anche una possibile cessione di Abraham, è che in quel di Trigoria si proverà a mettere nelle mani di De Rossi un giocatore di grande livello, pronto e funzionale, oltre che affamato.

Nella lista di nomi fin qui emersi, c’era anche quello di Samu Omorodion, centravanti classe 2004 di proprietà dell’Atletico Madrid e reduce da una stagione a dir poco nobile al Deportivo Alaves. Su di lui, come si ricorderà, si è mosso anche il Napoli di Conte che, proprio come la Roma, deve però essere avvisato dalle ultime novità legate proprio al Chelsea.

Secondo Gianluca Di Marzio, infatti, Omorodion sarebbe la prima scelta per l’attacco dei londinesi, che hanno offerto 40 milioni di euro, prontamente rifiutati dai Colchoneros. Sul giocatore viene ribadita la presenza di Roma e Napoli, consce però anche della non totale certezza attuale di Omorodion di lasciare l’Atletico. A quest’ultimo, lo spagnolo è legato da una clausola di 80 milioni: questa la cifra quantomeno da rasentare per portarlo via dalle grinfie di Simeone in modo definitivo. Seguiranno aggiornamenti.