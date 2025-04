Guardiola e la Juve, affare già chiuso: bomba da 60 milioni

Guardiola e la Juve. Interessanti intrecci di mercato paiono riguardare due grandi club profondamente delusi dalla stagione ancora in corso.

La primavera sta muovendo i suoi primi passi soltanto da pochi giorni eppure sembra che l’estate l’abbia già sorpassata a destra.

La stagione del calcio si appresta ad emettere le prime sentenze inappellabili eppure sembra di essere già entrati nel clima rovente del calciomercato estivo. In zona Continassa si è già entrati in ottica prossima stagione un istante dopo la sofferta, ma necessaria, decisione di mettere alla porta Thiago Motta. L’arrivo di Igor Tudor ha rappresentato l’ennesimo nuovo inizio ed occorrerà vedere se al termine della stagione in corso anche il tecnico croato verrà poi accompagnato ai cancelli di uscita oppure no. Cristiano Giuntoli, anche lui sotto stretta osservazione da parte della proprietà bianconera, si appresta a vivere una nuova lunga estate calda all’insegna di un mercato da non fallire assolutamente. Ne va della sua permanenza. In queste settimane di profili accostati alla Juventus ve ne sono stati parecchi, così come i nomi in procinto di lasciare i bianconeri.

Guardiola e la Juve. Cambiaso al City, ma niente Udogie

I risultati non positivi della Juventus hanno posto la ricca campagna acquisti 2024-25 alla berlina. Il solo Khéphren Thuram ha superato a pieni voti il suo primo anno in Serie A.

Nuove entrate ed inevitabili uscite. Il Manchester City di Pep Guardiola non molla la presa su Andrea Cambiaso. L’esterno classe 2000 può pertanto partire e sbarcare oltre Manica. Un’operazione da 60 milioni di euro. Da parte sua Cristiano Giuntoli ha in mente un nome per la sostituzione dell’esterno di Genova: Destiny Udogie, classe 2002, difensore del Tottenham e della nazionale azzurra. Pare, però, che il direttore tecnico della Juventus abbia fatto i conti senza l’oste che, nel caso in questione, ha i decisi tratti della dirigenza del club inglese. Infatti, secondo quanto riferito su X da Florian Plettemberg: “Il Tottenham vuole assolutamente tenere Destiny Udogie per la prossima stagione“. Il 22enne esterno sinistro è infatti ritenuto pedina fondamentale nel progetto tecnico del Tottenham. E “Al momento non c’è un prezzo per il cartellino, nonostante l’interesse di diversi top club“. Il reparto difensivo della Juventus vedrà pertanto diversi nuovi ingressi ma non quello di Destiny Udogie.