Roma, Dybala annuncia la data del rientro: “E sul nuovo allenatore… “

Nuovo allenatore della Roma e data di rientro già segnata in rosso: quanti annunci di Paulo Dybala. Ecco le sue parole

C’è stato un esatto momento in questo campionato in cui a Roma, nel pieno di una rincorsa alla zona europea, si è capito che il rush finale di campionato avrebbe potuto avere un sapore ben diverso, con una strada in salita e ancor più complicata di quanto non lo fosse già per le lentezze di inizio anno.

Ci riferiamo, ovviamente, all’infortunio rimediato da Paulo Dybala nella sfida contro il Cagliari, vinta non senza difficoltà dalla Roma dopo l’eliminazione per mano dell’Athletic Club e macchiata, appunto, dal KO del talento argentino. Quest’ultimo, infortunatosi in una partita che avrebbe da lì a poco portato anche ad uno stop di minore intensità per l’esterno Rensch, è stato costretto ad alzare bandiera bianca in uno dei momenti più importanti della stagione, nel pieno di un rendimento felicissimo anche a livello personale in termini di continuità di rendimento e prestazioni.

Che si sarebbe trattato di un infortunio di non poco conto era emerso sin da subito, quando il numero 21 ha chiesto la sostituzione, accomodandosi in panchina quasi in lacrime e venendo immortalato qualche minuto dopo con un volto quasi disperato, anche alla luce degli imminenti impegni con la Nazionale argentina, cui non ha potuto prendere parte.

Dal nuovo allenatore alla data del rientro: Dybala non ha dubbi

La diagnosi, arrivata nei giorni successivi, è stata tutt’altro che sorridente: lesione del tendine semitendinoso sinistro e decisione da parte del giocatore di sottoporsi a intervento chirurgico, presso una clinica londinese consigliata e nota ai Friedkin. Da quel momento, fatta eccezione per la trasferta di Lecce, Dybala ha sempre fatto compagnia alla squadra, figurando a bordocampo e in tribuna contro la Juventus, per arrivare addirittura a presenziare in panchina, sebbene in modo formale, nel derby di domenica scorsa.

A conferma di questa leadership e centralità non solo tecniche era intervenuto lo stesso Ranieri, dettosi qualche tempo fa già certo della presenza di Dybala tra le fila romaniste anche in vista della prossima stagione. A tal proposito, è stato lo stesso giocatore a rilasciare interessanti dichiarazioni ai microfoni di SportMediaset, parlando dell’infortunio, ma anche del nuovo allenatore della Roma.

“Ero in un periodo molto buono, ed è un peccato dover ricominciare di nuovo, ma mi è già capitato in carriera. Essere vicino al campo e non poter fare nulla è brutto. Il tempo è dalla mia parte, voglio iniziare il ritiro estivo al più presto. I Friedkin mi sono sempre stati vicini; sono sicuro che faranno la miglior scelta possibile per il nuovo allenatore“.