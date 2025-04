Calciomercato Roma, il ritorno dell’ex libera Svilar

Calciomercato Roma, il futuro di Mile Svilar tiene in ansia i tifosi giallorossi. Il ritorno dell’ex, però, taglia fuori due contendenti. La situazione

Il rinnovo di Mile Svilar tiene banco in questi giorni in casa Roma. Come sappiamo il portiere ha un contratto in scadenza nel 2027 ma ha uno stipendio decisamente basso per quello che è il suo valore. Anche nel derby ha dimostrato di essere uno dei più forti in Europa in questo momento, non solo il miglior estremo difensore in Italia.

I primi colloqui per il rinnovo non sono andati a buon fine. Troppa differenza per il momento tra la domanda del giocatore e l’offerta della Roma. Si tratta, e lo si farà ad oltranza anche nelle prossime settimane. Cercando, inoltre, di tenere a bada le voci continue di un possibile addio alla fine dell’anno. Sappiamo benissimo che le prestazioni che il portiere arrivato dal Benfica a parametro zero hanno attirato le attenzioni del Bayern Monaco e di diverse squadre di Premier League. Per la Roma, cedere Svilar a 40 milioni sarebbe una plusvalenza clamorosa, ma i giallorossi perderebbero un portiere che porta punti. E non tutti ce l’hanno in rosa uno del genere.

Calciomercato Roma, le due di Manchester su Milinkovic-Savic

Nelle scorse settimane si è parlato di un forte interesse sia del Manchester City che del Manchester United: Guardiola è alla ricerca di un estremo difensore che possa prendere il posto di Ederson e i Red Devils invece vogliono un giocatore al posto di Onana che, secondo molti, è il peggior portiere della storia da quelle parti.

Ma secondo le informazioni che sono state riportate da tuttomercatoweb le due squadre di Manchester avrebbero deciso di cambiare obiettivo ma rimanendo in Italia. Nei radar ci è finito Milinkovic-Savic, estremo difensore del Torino, che sta disputando una grande stagione con i granata. Per lui si tratterebbe di un ritorno qualora lo prendesse lo United, visto che gli inglesi lo presero dal Vojvodina ma non lo schierarono mai a causa della mancanza del permesso di lavoro in Inghilterra.