Scambio con la Juve e addio Napoli: plusvalenza totale

Scambio con la Juventus e addio Napoli: i bianconeri piazzano la plusvalenza totale e chiudono per il giocatore cercato dagli azzurri. Ecco lo scenario

Contatti confermati che cambiano le carte in tavola. Sì, perché il Napoli lo aveva cercato nello scorso mese di gennaio, non riuscendo a strapparlo alla squadra di Serie A, ma senza dubbio ci avrebbe fatto un pensiero anche nella prossima estate.

Ma si è inserita la Juventus. Che non solo potrebbe nel caso versare quei 30 milioni di euro che gli emiliani chiedono per il giocatore, ma che hanno in rosa diversi jolly da giocare che possono abbassare senza dubbio l’esborso economico. Parliamo dello svizzero Ndoye: l’esterno offensivo del Bologna sta disputando una grande stagione e proprio una settimana e mezza fa, con una rete di tacco, ha fermato gli azzurri che non hanno avvicinato l’Inter in Serie A. Uno sgarbo vero e proprio che potrebbe trasformarsi anche in qualcosa di diverso alla fine di questa stagione.

La Juve prende Ndoye con lo scambio

Sì, perché secondo le informazioni che in queste ore sono state riportate da tuttomercatoweb, ci sono almeno quattro elementi nella rosa dei bianconeri che potrebbero essere presi in considerazione dal Bologna per il proprio giocatore. Da Mbangula a Rouhi, passando per Adzic o Savona, sono tutti giovani che hanno voglia di giocare e che potrebbero fare al caso degli emiliani di Italiano per il prossimo anno. Insomma, la Juve sembra proprio essere passata in vantaggio sul giocatore.

Inoltre il possibile addio di uno dei tesserati citati prima, permetterebbe a Giuntoli di piazzare una plusvalenza importante: non solo quindi un modo per abbassare i soldi che vuoi o non vuoi si dovranno versare nelle casse del Bologna, ma anche un’importante voce da inserire nel proprio bilancio alla fine di questa annata.