Addio Milan, i Friedkin servono il bis: firma a doppia cifra

Scippo al Milan. I Friedkin pescano dalla Serie B per rinforzare la difesa. Ecco lo scenario per la prossima stagione

Dalla Serie B al massimo campionato. I Friedkin sono convinti di prendere un difensore importante che, negli anni scorsi, era già stato accostato alla Roma con una certa insistenza. Anche il Milan nel corso degli anni ci ha fatto un pensiero. Ma alla fine è andato in Inghilterra.

Come sappiamo i proprietari americani della Roma hanno pure un’altra squadra in Europa, l’Everton. Che, dopo anni e anni di problemi finanziari che hanno bloccato il mercato, dalla prossima estate potrebbe fare degli investimenti importanti per alzare il livello della propria rosa. La mano dei Friedkin, c’è da dirlo, ci è già visto in un paio di decisioni importanti: una su tutte il cambio di allenatore a metà stagione per cercare di raggiungere il prima possibile una salvezza che ad un certo punto sembrava poter sfuggire di mano. Scelta azzeccata in questo caso, a differenza di quella di Juric nella Capitale, e obiettivo raggiunto.

I Friedkin prendono Esteve per l’Everton

E i regali potrebbero arrivare in breve tempo, secondo le informazioni che sono arrivate proprio in queste ore dal portale inglese everton.news. Tra i tanti nomi che vengono accostati alla squadra di Liverpool, ce n’è uno che come anticipato prima piaceva alla Roma e anche al Milan.

Il profilo è quello del difensore Maxime Esteve del Burnley: 42 presenze e una rete nella Serie B inglese (anche un gol) secondo quanto riportato da Transfermark ha un valore di mercato di 18 milioni di euro. Forse troppi per un giocatore che sta sì disputando un campionato di livello, ma lo sta facendo in uno minore. Sappiamo però che molto spesso questa valutazioni sono verso l’alto e poi ognuna di queste è soggettiva nel calciomercato. Ma comunque, a quanto pare, non è un caso che interessa alla Roma: i Friedkin lo vogliono regalare alla seconda squadra acquisita nel corso degli ultimi anni.