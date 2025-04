Allarme Roma, Juve su Svilar: ecco il piano | ASRL

Anche i bianconeri mettono nel mirino il portierone giallorosso, in trattative per il rinnovo di contratto

Premiato come migliore in campo nel derby contro la Lazio dopo una prestazione sontuosa, Mile Svilar è una delle poche note liete di questa travagliata stagione. Tesserato a parametro zero dalla Roma, il portiere 25enne ha ancora uno degli ingaggi più basi dell’intera rosa giallorossa. Già da settimane, la dirigenza capitolina ha intrapreso le trattative per il rinnovo del contratto, ma la distanza tra domanda (4 milioni di euro) e offerta (2 milioni) è ancora troppo ampia.

Nonostante ciò, la priorità dell’ex Benfica resta ancora la permanenza nella Capitale e c’è la sensazione che le parti in causa possano incontrarsi a metà strada, con una proposta da 3 milioni. In virtù dello stipendio basso, il contratto in scadenza il 30 giugno del 2027 non rappresenta certo una garanzia per la Roma che, in assenza di un’intesa sul rinnovo, sarà quasi obbligata ad ascoltare eventuali proposte per la cessione del ragazzo.

Juve su Svilar, la posizione della Roma

Come anticipato già da diversi mesi su queste colonne, Svilar ha molto mercato in Premier League e all’estero, ma le sue prestazioni non stanno passando inosservate anche in Serie A. In caso di cessione di Mike Maignan, il Milan ha inserito anche il suo nome nella lista dei potenziali sostituti, ma le ultime indiscrezioni raccolte da Asromalive.it parlano di una Juventus che sta attentamente monitorando la situazione. In casa bianconera, infatti, iniziano ad emergere dubbi sulla bontà dell’acquisto di Michele Di Gregorio e proprio in mattinata si è parlato di un interessamento per David De Gea.

Un profilo di alto livello che, tuttavia, cozzerebbe con la strategia di ringiovanire la rosa. In base a quanto raccolta dalla nostra redazione, siamo in grado di confermare che sulla lista bianconera figura anche il nome di Svilar. La Roma, dal canto suo, non ascolterà offerte inferiori ai 40 milioni di euro. La strategia bianconera potrebbe dunque prevedere l’inserimento di Di Gregorio o di un’altra contropartita tecnica per diminuire la cifra cash da versare nelle casse giallorosse. Discorsi ancora prematuri, visto che non si può ancora parlare di una trattativa concreta, ma solo di un monitoraggio approfondito da parte della Juve.