Svilar tra rinnovo e Premier: maxi plusvalenza Roma | ASRL

Inizia a movimentarsi il calciomercato Roma soprattutto attorno a Svilar, finito nel mirino delle big europee: mega offerta in arrivo

Reduce da uno dei primi errori commessi con la maglia della Roma, Mile Svilar ormai dalla fine della scorsa stagione si trova troppo spesso ad essere uno dei migliori in campo per la squadra giallorossa. Un segno tangibile del rendimento al di sotto delle aspettative che caratterizza i capitolini ormai da diversi mesi. Il portiere serbo-belga, al netto dell’errore di domenica, resta una delle poche note liete del 2024, insieme a Niccolò Pisilli. Per entrambi, non a caso, la società sta pensando ad un rinnovo contrattuale con adeguamento dell’ingaggio.

Per quanto riguarda l’ex Benfica, l’intenzione di Florent Ghisolfi è quella di premiarlo con un ingaggio da almeno 1,5 milioni di euro, ma l’eventuale firma sul nuovo contratto non escluderebbe a priori una cessione la prossima estate. Ingaggiato a parametro zero, infatti, il 25enne potrebbe garantire una maxi plusvalenza alle casse romaniste. Ormai da diverse settimane, d’altronde, gli scout europei stanno monitorando le prestazioni del portiere romanista.

Calciomercato Roma, assalto Premier per Svilar

Grazie alle sue prestazioni europee, già in passato Svilar era finito nel mirino di alcuni club stranieri, compreso il Manchester City di Pep Guardiola. Ora, secondo quanto appreso da Asromalive.it, ai campioni d’Inghilterra si sono unite almeno altre due squadre. Stiamo parlando di Liverpool e Newcastle, che il prossimo anno potrebbero salutare Alisson e Pope. Ad oggi, tramite alcuni intermediari, sono state chieste informazioni preliminari sull’eventuale richiesta della Roma e sul possibile gradimento del calciatore.

Con o senza rinnovo, da Trigoria partono da una valutazione di almeno 35-40 milioni di euro per il portiere, ma non è escluso che il prezzo possa salire qualora Svilar dovesse confermarsi sugli attuali livelli di rendimento. Per quanto riguarda la posizione del ragazzo, Svilar sta molto bene a Roma ed è grato al club che lo ha rilanciato nel calcio che conta ed è pronto a valutare una partenza solo in presenza di offerte realmente soddisfacenti per la dirigenza giallorossa.