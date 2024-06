Prendono Belotti a titolo definitivo: accordo raggiunto con la Roma

Svolta importante per il futuro di Andrea Belotti: l’intesa di massima con la Roma sarebbe già stata raggiunta. Ecco le cifre sul tavolo

Sono tanti i fronti che sta battendo Ghisolfi in questo frangente della sessione estiva di calciomercato. Sia sul fronte entrate che su quello uscite si registrano contatti importanti da parte della Roma. Una trattativa ormai impostata, ad esempio, è quella legata al sempre più probabile addio di Andrea Belotti.

Come evidenziato da Sky Sport, infatti, il Como avrebbe raggiunto un accordo di massima con i giallorossi sulla base di un acquisto a titolo definitivo. I due club hanno raggiunto un’intesa sulla valutazione del “Gallo” nell’ordine dei 5 milioni di euro bonus compresi. La trattativa tra Como e Roma ha fatto registrare un’accelerata importante nelle ultime ore ma non è stata ancora definita in tutti i suoi aspetti. A dare l’ultimo ok all’affare, infatti, dovrà essere proprio Belotti, per il quale il club lombardo è in costante pressing. Una volta arrivato il sì del calciatore, il trasferimento percorrerà il suo rettilineo d’arrivo. Intanto la strada sembra già essere in discesa. Le parti sono al lavoro per chiudere: si prospettano ore decisive sotto questo punto di vista.