Addio Abraham, il pagamento della Juventus sblocca finalmente la Roma. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Come noto, una pluralità di questioni interesserà il mondo Roma nel corso delle prossime settimane e, più in generale, di una campagna acquisti che ha tanto da dire e offrire, in vista di un cammino che, seppur non ancora annunciato in modo ufficiale, si appresta ad essere condotto da Daniele De Rossi ancora a lungo. Il lavoro di Ghisolfi e colleghi toccherà una serie di aspetti di non poco conto, a partire dal solito pacchetto delle uscite che, per l’ennesima volta, vedrà gli addetti ai lavori di Trigoria fortemente impegnati.

Le impellenze, da questo punto di vista, sono meno urgenti rispetto agli scorsi anni, in vista della minore quantità di esuberi presenti nel libro paga dei Friedkin. Gli adepti di questi ultimi, piuttosto, dovranno essere bravi a condurre valutazioni e ponderazioni circa eventuali rinnovi contrattuali o di prestito, imbattendosi altresì in una serie di operazioni che permettano di ricavare linfa economica con chi non sia più considerato centrale all’interno del progetto. Tra questi, da non poco tempo, c’è anche l’attaccante inglese Tammy Abraham, sul quale arrivano aggiornamenti importanti proprio dall’Inghilterra.

Abraham all’Aston Villa, l’addio alla Roma è finanziato dalla Juventus

Come si ricorderà, l’ex Chelsea era uno dei maggiormente quotati alla partenza al termine di due stagioni fa, prima che il famoso quanto grave infortunio contro lo Spezia dopo Budapest rovinasse i piani economici di Tiago Pinto, Mourinho e colleghi. A più di un anno di distanza da una sciagura personale e fisica, oltre che finanziaria, la situazione Abraham potrebbe essere cambiata solo in parte.

L’intenzione della Roma, infatti, resta quella di cedere il centravanti inglese, come ben testimoniano le ricerche e le valutazioni fin qui condotte in attacco, reparto che si appresta a divenire uno di quelli maggiormente modificati nel prossimo periodo. Il numero 9, rientrato in campo solamente ad aprile, ha mercato soprattutto in Inghilterra: come riferisce Football Insider, un ritorno all’Aston Villa si appresta a divenire uno scenario sempre più concreto, seppur con le dovute precauzioni.

Il club inglese, che ben conosce il bomber ex Chelsea, sarebbe, infatti, alle prese con una vera e propria fase di studio delle condizioni fisiche di Abraham, che potrebbe far rientro proprio al suo vecchio club. La medesima fonte ricorda, al contempo, anche dei dialoghi aperti tra Juventus e Aston Villa per l’operazione Douglas Luiz. Nulla di legato ad Abraham, certo, ma è giusto evidenziare come un eventuale approdo del numero 9 in Premier potrebbe essere aiutato economicamente proprio dall’eventuale sborso bianconero nelle casse anglosassoni per il centrocampista brasiliano.