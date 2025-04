Addio Juve, bomba Roma: ecco l’erede di Hummels

Addio Juventus: bomba della Roma che si è messa davanti a tutti. Ghisolfi ha trovato l’erede di Hummels. Il contratto in scadenza aiuta i giallorossi

Alla fine di questa stagione la Roma dovrà trovare almeno un difensore: Hummels, è quasi certo, lascerà Trigoria dopo un solo anno. E non solo: occhio anche alla possibilità di un addio di Ndicka, che i giallorossi valutano 40 milioni di euro, e che è entrato prepotentemente nel mirino delle big di Premier League.

Evidente, insomma, che qualcuno al nuovo allenatore che prenderà il posto di Claudio Ranieri dovrà essere messo a disposizione. E secondo le informazioni che arrivano dalla Spagna qualcosa si muove. Ghisolfi, infatti, avrebbe messo la freccia sulla Juventus principalmente, ma anche sul Milan, per quanto riguarda le prestazioni di un elemento che ha un contratto in scadenza nel giugno del 2026 e quindi potrebbe pure arrivare con lo sconto. Ma andiamo a vedere insieme di chi si tratta.

Calciomercato Roma, occhi su Mosquera

Vi riportiamo fedelmente quello che il portale spagnolo, Tribuna Deportiva, ha scritto: “Il contratto di Cristhian Mosquera scade a giugno 2026 e lui non ha ancora rinnovato poiché la Roma lo vuole e si è posizionata fortemente nelle ultime settimane con il giocatore. Questa estate è una delle opzioni di vendita più chiare perché è l’ultima finestra in cui il club avrà il controllo”. Insomma, un addio scontato a quello che sarà il miglior offerente con Ghisolfi che avrebbe già messo superato le altre concorrenti al cartellino.

Mosquera, classe 2004, spagnolo ma di origini colombiane, è un difensore centrale del Valencia che all’occasione potrebbe essere schierato anche come terzino destro. Contratto in scadenza tra poco meno di un anno e mezzo come detto, in questa stagione ha collezionato 28 presenze in Liga e ha segnato una rete. Ha esordito con la maglia della nazionale Under 21 spagnola lo scorso anno e qualcuno dice che molto presto potrebbe ritrovarsi in quella maggiore. Un obiettivo concreto per la Roma. L’erede di Hummels è già stato trovato.