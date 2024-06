Accordo per Chiesa: la Juventus non ha scelta

Le voci sul futuro di Federico Chiesa continuano a caratterizzare il periodo precedente all’apertura del mercato. Ecco le ultime sulle volontà del calciatore

I temi che emergono dal calciomercato in arrivo sono svariati, ma uno in particolare pare appassionare un gran numero di appassionati di calcio nostrano, interessati a conoscere l’avvenire di un calciatore particolarmente chiacchierato nel corso delle scorse settimane. Gli equilibri sulle panchine del bel paese sono in rapida metamorfosi, a causa del vortice di trasferimenti di allenatori che ha investito gran parte delle big italiane.

È scontato ricordare come, all’approdo di un nuovo allenatore solitamente corrisponda una rinnovata condotta sul mercato e, di conseguenza, un profondo mutamento in termini di organico a disposizione.

Basti pensare a quanto sta avvenendo in questi giorni tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini, dove Ghisolfi e Ricchio sono impegnati a concepire una serie di acquisti mirati, utili a plasmare una rosa intorno alle richieste manifestate da De Rossi nella fase finale della stagione da poco terminata. In tal senso risulta utile ai fini del discorso ricordare il particolare interesse che DDR nutre nei confronti di Federico Chiesa, ovvero il protagonista delle ultime indiscrezioni emerse.

Chiesa-Juventus, nuovo tentativo per rimanere a Torino

Le esigenze di Daniele De Rossi in termini di esterni offensivi si sposano con sorprendente precisione al profilo di Federico Chiesa… non è un caso che il Comandante di Ostia avrebbe persino intrattenuto un dialogo telefonico con il figlio d’arte ex Fiorentina, per tentare di avvicinarlo alla città eterna. Il futuro di Chiesa, tuttavia, sembra ancora avvolto nel mistero e pare che la decisione definitiva verrà comunicata soltanto al termine degli Europei 2024, così da evitare potenziali distrazioni.

Tuttavia, nelle scorse ore, secondo quanto riportato da Momblano ai microfoni di Juventibus, Chiesa avrebbe nuovamente fatto presente a Giuntoli la sua volontà di rimanere in terra bianconera. Attraverso il suo agente Ramadani, il talento azzurro ha manifestato la volontà di giungere ad un accordo, attraverso un adeguamento minimo del salario.

Nonostante ciò, al netto del rinomato affetto che a Torino nutrono nei suoi confronti e della possibilità di un accordo che soddisfi entrambe le parti sul versamento economico, pare che Thiago Motta abbia intenzione di prediligere esterni offensivi più propensi a partecipare alla manovra di impostazione e meno votati alla sola profondità. Si attendono aggiornamenti.