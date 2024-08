Clamoroso Juventus, sì allo scambio con Kvaratskhelia: ‘proposta’ da capogiro

Clamorosi intrecci di mercato potrebbero portare la Juve e il Napoli ad incrociare le loro strade. Qualcuno ha già aperto all’ipotesi choc

Come spesso è accaduto negli anni scorsi, anche in questo primo frangente della sessione estiva di calciomercato a farla da padrona sono state soprattutto le voci riguardanti gli esterni offensivi il cui futuro è ancora in bilico. Aperta da Mbappe, che ha già ratificato l’accordo milionario con il Real Madrid, la ‘corsia’ degli esterni di lusso – in chiave calciomercato – potrebbe essere impreziosita da nuovo autorevoli interpreti.

Basti considerare quanto sta succedendo in casa Napoli per quanto concerne il caso Kvaratskhelia. L’esterno offensivo georgiano, sul quale c’è da tempo il Psg alla ricerca proprio dell’erede di Mbappe, nell’ultima intervista ha glissato sul suo futuro, rimandando ogni decisione al termine degli Europei. Alla luce delle ultime dichiarazioni rese pubbliche da ambienti vicini al fuoriclasse georgiano, però, la situazione è pronta ad implodere da un momento all’altro. Sotto questo punto di vista sorprende fino ad un certo punto che gli Azzurri abbiano inserito nella lista dei desideri Federico Chiesa. Il gioiello della Juventus, sulle cui tracce c’è da tempo anche la Roma, non rappresenterebbe l’erede designato di Kvara. Tuttavia, il fatto che Manna abbia fatto convergere le sue attenzioni proprio sull’ex Fiorentina potrebbe comunque essere legato al rebus rappresentato dal futuro di Kvara.

Scambio Kvara-Chiesa, la soluzione che accontenta (quasi) tutti

Nei giorni scorsi l’entourage di Chiesa ha avuto un colloquio diretto con la Roma dal quale non è affatto arrivata una chiusura all’ipotesi Roma da parte del gioiello della Juventus. I bianconeri, però, continuano a valutare il figlio d’arte – per il quale anche il Bayern Monaco ha effettuato dei sondaggi esplorativi – non meno di 40 milioni di euro.

Cifra che il Napoli non è intenzionata a sborsare, almeno per il momento. Ma chissà che gli Azzurri non entrino nell’ordine di idee di intavolare proprio uno scambio Kvaratskhelia-Chiesa (con un importante conguaglio a favore dei campani) per imprimere una svolta importante al proprio mercato. Ipotesi, quest’ultima, ‘suggerita’ da un intervento del giornalista Gianni Bezzi che, intervistato ai microfoni di TMW Radio, si è espresso in questi termini: “La Roma? Può trattare Chiesa, ma deve prima risolvere delle cessioni come Abraham. So che Chiesa è saturo della situazione in casa Juve, è stanco e vuole cambiare aria. Scambio Kvaratskhelia-Chiesa? Lo farei. La Juventus fa la Champions e accontenterebbe il georgiano; dal canto suo, Chiesa cambierebbe aria. Mi dicono che Conte sia già molto nervoso in questi casi”.