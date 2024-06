Conte fa saltare il banco: Roma scippata

Calciomercato Roma, il blitz di Antonio Conte scompiglia le carte in casa giallorossa. Il nuovo tecnico del Napoli irrompe nella corsa ad un obiettivo caldo per Daniele De Rossi.

Poco più di dieci giorni separano la Serie A dall’apertura ufficiale del calciomercato estivo, con gli scenari che coinvolgono la Roma in continua evoluzione. La squadra giallorossa, che riparte da Florent Ghisolfi come dirigente dopo l’addio a Tiago Pinto, può intervenire in tante zone di gioco, con un occhio alle occasioni economiche in vista della sessione estiva in apertura. A proposito di volti nuovi, il Napoli di De Laurentiis ha scelto Antonio Conte per ripartire dopo una stagione complicata. Il tecnico pugliese ha messo nel mirino un obiettivo seguito dalla squadra giallorossa a parametro zero.

La Roma di De Rossi e Ghisolfi è stata accostata a tanti nomi in entrata con vista calciomercato estivo. Il tecnico giallorosso ha in qualche modo indicato la via da seguire al neo dirigente francese, che sta scandagliando il mercato in Serie A e non solo per accontentare le richieste dell’ex Capitano romanista. Oltre che a profili giovani e dinamici, i giocatori di gamba richiesti pubblicamente da DDR, negli ultimi giorni si è accesa la pista Mats Hummels, svincolato dal Borussia Dortmund dopo aver raggiunto la finale di Champions League con il club giallo nero.

Calciomercato Roma, Conte irrompe su Hummels: scippo a costo zero

L’esperto difensore tedesco era stato accostato anche al Milan, che però sembra aver già mollato la presa. La pista giallorossa resta invece accesa, ma serve prima l’uscita di Chris Smalling, che liberebbe i giallorossi da un pesante ingaggio. Con la suggestione Malaga sempre viva, spunta anche la pista Napoli per il calciatore libero di firmare a parametro zero.

Anche Antonio Conte ha messo nel mirino Mats Hummels, come riporta il ‘Corriere dello Sport’. Il difensore tedesco, che compirà 36 anni a dicembre, ha dato prova di un’ottima tenuta fisica in questa stagione. Il nuovo tecnico del Napoli vedrebbe in lui l’elemento di esperienza perfetto per far crescere i colleghi di reparto, la sfida a De Rossi è stata lanciata.