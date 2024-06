Dalla Lazio alla Roma: 30 milioni per la firma

Giungono voci di un agguerrito derby di calciomercato tra la Roma di De Rossi e la Lazio di Lotito. Ecco chi è l’oggetto del desiderio

La Serie A è pronta a sottoporsi ad un’intensa sessione di calciomercato, che parrebbe avere le carte in regola per sparigliare con vigore le carte a disposizione delle big nostrane. La passeggiata tra le macerie compiuta dalla corazzata di Simone Inzaghi nel corso della stagione appena conclusasi difficilmente potrà ripetersi durante la prossima stagione, visto e considerato che il frenetico valzer di panchine avvenuto nelle scorse settimane e i conseguenti investimenti sul mercato, difficilmente si concluderanno con un nulla di fatto.

Basti pensare all’approdo di Antonio Conte in terra partenopea, a quello di Thiago Motta a Vinovo, ma anche a quello di Daniele De Rossi a Trigoria, il quale ha certamente già mostrato parte del proprio repertorio nel corso delle ultime settimane, ma a cui occorrerà senza dubbio un calciomercato su misura per poter finalmente esprimere le proprie velleità calcistiche.

Uno dei reparti a cui DDR ha più volte fatto riferimento in conferenza stampa è quello offensivo, dove l’assenza di esterni offensivi di spinta (o anche semplicemente di ruolo, ad eccezione di Stephan El Shaarawy) ha indubbiamente limitato la fulgida espressione del sistema di gioco immaginato da DDR.

Non è un caso che, nelle settimane che stanno precedendo il calciomercato, Ghisolfi, Ricchio e lo stesso De Rossi si stiano muovendo soprattutto per individuare possibili innesti sulle fasce. In tal senso spiccano ben due possibili affari che i giallorossi avrebbero intavolato con la Juventus di Cristiano Giuntoli. Tuttavia, nelle ultime ore tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini è giunta una notizia potenzialmente spiacevole.

Lotito segna sul taccuino Matias Soulé

Se dovessimo scegliere un calciatore in grado di sintetizzare le caratteristiche che DDR sta disperatamente bramando per i propri esterni, potremmo facilmente fare il nome di Federico Chiesa. Il numero 7 bianconero, attualmente impegnato nella rincorsa alla finale di Berlino con gli azzurri, possiede gran parte di quelle peculiarità ricercate dal Comandante di Ostia… ma il figlio d’arte ex Fiorentina non è l’unica pedina dello scacchiere bianconero ad aver stuzzicato i vertici capitolini. Difatti, come più volte evidenziato nelle scorse settimane, la Roma starebbe tastando il percorso che porta al cartellino di Matias Soulé, ovvero il giovane diamante grezzo di ritorno a Torino dall’esperienza in prestito al Frosinone di Di Francesco.

Stiamo parlando di colui che, insieme a Joshua Zirkzee e pochi altri, è stato certamente la sorpresa più luccicante della stagione appena conclusasi, durante la quale ha letteralmente incantato gli spettatori del bel paese. Tra una giocata e l’altra, il classe 2003 di nazionalità argentina ha giovato di una piazza sensibilmente meno esigente, dove le sicurezze acquisite gli hanno permesso di esprimere con naturalezza delle qualità fuori dal comune.

Si tratta di un esterno offensivo in grado di puntare l’uomo, concludere in porta, ma anche e soprattutto di ergersi a leader tecnico, grazie ad un’intelligenza calcistica difficilmente riscontrabile in altri coetanei o colleghi di ruolo. Le ultime sul suo conto provengono direttamente dalla Gazzetta dello Sport, dove è possibile leggere di un avvicinamento della Lazio di Claudio Lotito. Per entrambe le romane occorrono almeno 25 milioni di euro (se non di più vista la valutazione di 40 effettuata a Vinovo) per far vacillare Giuntoli e Motta. Il derby di calciomercato ha inizio.