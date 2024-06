Lukaku fa felice la Roma: addio Abraham e nuovo attaccante

Nel corso delle prossime settimane l’organico a disposizione di Daniele De Rossi subirà importanti cambiamenti, in particolare in attacco

Mentre gli Europei 2024 entrano nel vivo della fase a gironi, a Trigoria Daniele De Rossi e Florent Ghisolfi sono impegnati anima e corpo nel concepimento della Roma del futuro, da costruire intorno alle esigenze manifestate nelle scorse settimane dal Comandante di Ostia.

Appare difficile pensare ad un reparto esente da lacune, ma su tutti spiccano quello difensivo e quello offensivo, per i quali sarà necessario mettere a segno una serie di operazioni, così da sopperire alle numerose partenze.

In particolare per quanto concerne la fase offensiva, pare che Ghisolfi dovrà fare le nottate per sopperire all’addio di Romelu Lukaku, al mancato riscatto di Sardar Azmoun e alle rumorosi voci che circolano intorno a Tammy Abraham. Proprio su quest’ultimo emergono nuovi succulenti sviluppi.

Il Chelsea mette nel mirino Tammy Abraham

La partenza di Tammy Abraham potrebbe garantire ai giallorossi un potere d’acquisto non indifferente, in grado di ampliare il ventaglio di opzioni attualmente a disposizione di Florent Ghisolfi. Nel corso delle ultime settimane, in seguito alle voci di trasferimento, il centravanti inglese avrebbe più volte manifestato una certa nostalgia per la terra natia e, non a caso, sono giunte tra i corridoi del Centro Sportivo Fulvio Bernardini diverse voci relative a interessamenti da parte di alcuni club della Premier League.

Nelle ultime ore è tuttavia emersa l’ennesima indiscrezione dall’Inghilterra, secondo la quale il Chelsea avrebbe posato nuovamente gli occhi sul numero 9 giallorosso. Si tratterebbe di un ritorno a dir poco clamoroso, su cui, secondo quanto riportato da Simon Phillips, i londinesi starebbero realmente riflettendo.

Per la Roma si tratterebbe di un trasferimento in grado di rifornire le casse della società con una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Che si possa persino ipotizzare un potenziale accordo che riguardi anche la permanenza di Romelu Lukaku (la cui valutazione del Chelsea di 40 milioni di euro è destinata a scendere intorno ai 25) nella città eterna? Solo il tempo potrà rispondere.