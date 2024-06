Salta lo scambio con la Juve: via libera Roma

In casa Roma, proprio in queste ultime ore, bisogna segnalare delle importanti novità che sono arrivate dal calciomercato.

La Roma, di fatto, è sicuramente tra i club più attivi in queste prime settimane di calciomercato estivo. Il club giallorosso, dopo l’avvicendamento in panchina dello scorso gennaio tra José Mourinho e Daniele De Rossi, ha la necessità di rinnovare un po’ il proprio parco giocatori.

Anche perché l’anno prossimo l’esigenza della Roma è quella di tornare a disputare una gara di Champions League. Lo stesso Daniele De Rossi ha ribadito che un club importante come quello giallorosso non può permettersi il lusso di arrivare un altro anno al sesto posto.

Il team capitolino, dunque, è al centro di tante trattative di calciomercato, scontrandosi così anche con gli altri club del campionato di Serie A. Tra questi bisogna sicuramente inserire la Juventus, considerando anche il fatto che Ghisolfi è intenzionato a portare a Roma giocatori come Matias Soulé e Federico Chiesa. Proprio su uno di questi bisogna segnalare delle importanti novità.

Calciomercato, la Juve ha detto no all’Aston Villa nell’inserimento di Soulé nell’affare Douglas Luiz

Come quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, la Juventus non ha voluto inserire Matias Soulé nello scambio con l’Aston Villa per arrivare al brasiliano Douglas Luiz. L’argentino, di fatto, è la prima scelta dei ‘Villans’ che, però, hanno dovuto incassare il secco no da parte dei dirigenti della ‘Vecchia Signora’.

Per conoscere il futuro di Matias Soulé, quindi, si dovrà aspettare ancora qualche settimana. La Juventus, infatti, dovrà decidere se puntare sul calciatore che ha giocato quest’anno nel Frosinone o cercare di fare un’ottima plusvalenza. In quest’ultimo caso, ovviamente, la Roma è pronta ad approfittarne.