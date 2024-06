33 milioni di euro mandano Pinto KO: la mossa dei Friedkin fa volare la Roma

Calciomercato Roma, la mossa dei Friedkin fa volare i giallorossi che mandano KO l’ex general manager Tiago Pinto. Ecco gli sviluppi in Premier League

Come sappiamo i Friedkin, proprietari della Roma, hanno deciso di investire anche in Premier League. Mancherebbe infatti solamente l’annuncio ufficiale dell’acquisto dell’Everton, una mossa che potrebbe anche far scattare alcuni intrecci di mercato assai importanti.

Perché proprio in Inghilterra, secondo le informazioni che circolano da un po’ di tempo e che questa mattina vengono confermate in maniera importante da hitc.com, potrebbe essere il futuro di Edoardo Bove. E proprio nella squadra che gli americani ormai hanno preso. Un doppio affare, si legge, che ha un valore complessivo di 33milioni di euro. Ma andiamo a capire i dettagli.

Calciomercato Roma, i Friedkin mandano ko Pinto

Sì, perché Bove è valutato 22 milioni di euro e insieme a lui, la squadra blu di Liverpool, vorrebbe prendere anche il centrocampista dell’Aston Villa Tim Iroegbunam, che dovrebbe avere un costo di dieci milioni di euro. Quindi in totale i soldi che i Friedkin potrebbero spendere per questi due innesti sono 33 milioni. Anche per fare uno sgarbo a Tiago Pinto.

L’ex general manager giallorosso infatti è al Bournemouth, e anche lui come sappiamo ha acceso i riflettori su Bove. Però ovviamente la precedenza, adesso, è tutta per l’Everton: stesso proprietario che ha identici obiettivi sia in Italia che in Premier League. Insomma, Pinto a mani vuote, con Bove che a tutti gli effetti sembra destinato a partire direzione Inghilterra. Soldi che ovviamente sarebbero salutari, o forse di vitale importanza, per il club giallorosso che potrebbe finanziare una bella fetta di mercato. Vedremo cosa succederà, ma la sensazione è che la via sembra essere ben delineata.