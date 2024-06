Calciomercato Roma, croce e delizia Conte: comunicazione arrivata

Calciomercato Roma, croce e delizia Conte. Il tecnico salentino, approdato sulla panchina partenopea, fa già sentire la sua voce. Fortissima.

Il mercato avrà il suo inizio ufficiale il 1° luglio per concludersi, sempre ufficialmente, il 30 agosto. In realtà il mercato è aperto a tutti, tutto l’anno. Ed in verità, da settimane, si parla di trattative, alcune delle quali andranno in porto, la maggioranza verrà, invece, dimenticata in un attimo, sostituita da nuove illazioni.

La nuova stagione si sta costruendo in questo momento e ciascuna società la progetta nella maniera migliore. E per il Napoli a nuova stagione dovrà essere ben diversa da quelle appena conclusa. Aurelio De Laurentiis ha scelto il numero uno per il piano di rilancio.

Antonio Conte vuole rilanciarsi e, allo stesso tempo, rilanciare il Napoli. Determinato a riportare la formazione partenopea lì dove è stata soltanto fino a due stagioni fa. Appena arrivato a Napoli, però, il tecnico salentino si è trovato dinanzi a situazioni di cui avrebbe fatto volentieri a meno.

I segni dell’ultima stagione sono ancora ben visibili e due protagonisti della scudetto partenopeo, targato Luciano Spalletti, hanno alzato la voce al punto da costringere Antonio Conte ad alzare decisamente la sua.

Kvara e Di Lorenzo non sono sul mercato

Sono stati i primi due casi bollenti di questo inizio estate. Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia, tramite i loro procuratori, hanno annunciato di voler lasciare il Napoli.

A tal proposito Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha fatto conoscere il pensiero di Antonio Conte a riguardo:

“E’ sceso in campo Antonio Conte dando un “diktat assoluto”: “Di Lorenzo e Kvaratskhelia non sono sul mercato, fanno parte del progetto e sono del mio Napoli“, queste le sue parole pronunciate a Radio Goal. La vicenda Di Lorenzo e Kvaratskhelia, ed il loro futuro, non riguarda soltanto il Napoli.

Anche il mercato della Roma può essere influenzato dagli sviluppi delle vicende napoletane. Giovanni Di Lorenzo è stato un profilo che la Roma ha seguito in tempi recenti salvo poi concentrarsi su prospetti più giovani e decisamente meno costosi. Notizia apparentemente negativa per la Roma, ma nemmeno poi tanto.

Il caso di Khvicha Kvaratskhelia può, invece, avere dei risvolti decisamente più positivi per la società giallorossa dal momento che in caso di conferma del georgiano, è difficile immaginare l’approdo a Napoli di Federico Chiesa, obiettivo dichiarato della Roma e di Daniele De Rossi. Rimaniamo in attesa di sviluppi.