La Juve lo manda da Conte: doppio schiaffo alla Roma. Il tecnico del Napoli ha deciso di mettere il bastone tra le ruote ai giallorossi. Ecco quello che potrebbe succedere. Che intreccio

Antonio Conte, da quando è l’allenatore del Napoli, ha deciso di mettere nel mirino diversi giocatori accostati alla Roma. Da Omorodion, ad esempio, il centravanti dell’Atletico Madrid che piace anche a De Rossi, a Hermoso, in uscita dal Colchoneros a parametro zero. Insomma, quai sempre ha messo il bastone tra le ruote.

Non è finita qui, se stiamo scrivendo un altro articolo in questo momento. Perché se un doppio intreccio con il Torino che potrebbe prendere forma. Nei giorni scorsi, ad esempio, vi abbiamo parlato della questione relativa a Buongiorno: qualora gli azzurri dovessero riuscire a chiudere per il giocatore granata, Vanoli che dovrebbe prendere il posto di Juric sulla panchina della squadra di Cairo, vorrebbe tenere tutti gli altri. E quindi bloccare l’uscita di Bellanova.

Calciomercato Roma, la situazione Bellanova

Vedremo quello che succederà sotto questo aspetto ma la novità è un’altra: sempre il Napoli, in caso di partenza di Di Lorenzo – il capitano ha deciso di andarsene e difficilmente si cucirà lo strappo – potrebbe puntare proprio sull’esterno difensivo del Torino che è considerato da DDR uno dei primi colpi da fare per la prossima stagione.

Ma perché questa virata sull’azzurro che al momento è anche all’Europeo? Il profilo visionato dal Napoli era quello di Vanderson, ma ha un costo di 30-35 milioni di euro (con Bellanova si potrebbe chiudere anche a 20 secondo le ultime indiscrezioni) e piace anche al Tottenham, quindi la concorrenza è bella agguerrita. Insomma, una situazione da seguire con particolare interesse, purtroppo, anche dalla Roma. Con Conte di mezzo è difficile, per tutti, riuscire a fare affari.