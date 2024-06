Zirkzee muove la giostra: il dietrofront da 30 milioni ribalta la Roma

Le strade di Zirkzee e della Roma potrebbero ritornare ad incrociarsi in un irresistibile effetto domino. L’ultimo scenario dall’Inghilterra

Alla luce della situazione contrattuale riguardante Romelu Lukaku, che tra pochi giorni chiuderà anche ufficialmente la sua avventura con la maglia della Roma, i giallorossi stanno monitorando diverse piste per puntellare il reparto offensivo.

Una ricerca che si sta muovendo in più direzioni ma che si preannuncia piuttosto complessa. Uno degli obiettivi accostati con più insistenza alla Roma, ad esempio, è quello di Omorodion. Per la cessione del proprio attaccante, però, l’Atletico Madrid fino a questo momento continua a chiedere 80 milioni di euro, ovvero il pagamento per intero della clausola rescissoria con la quale il giovane bomber è legato al club spagnolo. Presa di posizione che ha spinto i Colchoneros a rispedire al mittente i 40 milioni messi sul piatto proprio dal Chelsea, che sta provando a piazzare Lukaku. Stando così le cose, non è escluso che i giallorossi possano decidere di ritornare con convinzione su un altro obiettivo in realtà mai depennato dalla lista dei desideri di Ghisolfi: stiamo parlando di Jonathan David del Lille, oggetto del desiderio di molti club in giro per l’Europa.

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: United su David come alternativa a Zirkzee

Nonostante la particolare situazione contrattuale dell’attaccante canadese, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Lille in scadenza nel 2025, il Lille non ha alcuna intenzione di fare sconti per il proprio attaccante. O meglio, questa era la posizione fatta trapelare dal club francese fino a pochi giorni fa. Scenario “smentito”, però, dalle ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra.

Un discorso, quest’ultimo, che chiama indirettamente in causa anche Zirkzee. Come evidenziato da inews.co.uk, infatti, negli ultimi giorni il Manchester United avrebbe attivato contatti importanti per provare a convincere l’attaccante del Bologna a scegliere i Red Devils. Viste le difficoltà riscontrate dal Milan nel chiudere l’operazione, il club inglese sta valutando con molta attenzione il da farsi, agendo a fari spenti per provare a far saltare il banco. Nel caso in cui l’assalto dello United per Zirkzee non dovesse portare gli effetti sperati, però, i Red Devils sarebbero pronti a virare proprio su David. A tal proposito lo United avrebbe già cominciato a tessere la tela per l’attaccante del Lille, con il cui entourage avrebbe avviato i primi contatti esplorativi.

Ad ogni modo il rischio che si crei una vera e propria asta internazionale per David non è affatto da escludere. A sondare il terreno per uno degli obiettivi di mercato della Roma, infatti, sarebbero anche Tottenham, West Ham ed Aston Villa. Club ingolositi dalla valutazione che, stando alla fonte sopra menzionata, il Lille avrebbe fatto del suo gioiello: 25 milioni di sterline, poco meno di 30 milioni di euro. Un’occasione per certi aspetti irripetibile.