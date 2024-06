Abraham porta il nuovo bomber: 20 milioni e addio Milan

Giungono nuovi succulenti aggiornamenti in merito ad uno dei nomi più caldi sul taccuino di Florent Ghisolfi. Le ultime sull’erede di Lukaku

È inutile girarci intorno… alla Roma occorre un centravanti in grado di raccogliere con decisione e carattere il testimone di Romelu Lukaku, in particolare dopo al conferma del mancato riscatto di Sardar Azmoun e i continui flirt tra Tammy Abraham e la sua terra di appartenenza (la Premier League).

Al netto di una compatibilità rintracciata a fine stagione con Romelu Lukaku, le caratteristiche della punta ideale per il sistema di Daniele De Rossi non corrispondono precisamente a quelle in dote al gigante belga, notoriamente più idoneo ad un impianto come quello caro ad Antonio Conte.

Ecco che la ricerca per un nuovo centravanti si complica, anche e soprattutto alla luce delle possibili concorrenti già presenti nello stivale. Nelle scorse ore è tuttavia emerso nuovamente un nome tra i tanti orbitati intorno al pianeta Roma (David, Guirassy, Morata ecc…), la cui trattativa potrebbe risultare sensibilmente semplificata da un possibile intreccio con la situazione di Tammy Abraham.

Demirovic nel mirino di Ghisolfi: ecco il ruolo di Abraham nella trattativa

Il calciatore in questione risponde al nome di Edmedin Demirovic, attualmente in forze in Bundesliga, più precisamente all’FC Augusta. Guardandolo giocare, in particolare per i tifosi giallorossi, appare davvero difficile non ritrovare delle evidenti similitudini con Edin Dzeko, con cui il bomber nato ad Hamburg condivide anche la nazionalità bosniaca. Stiamo infatti parlando di una di quei preziosi centravanti dalle spiccate qualità tecniche, dunque non soltanto in grado di insaccare il pallone in rete, ma anche di premiare i movimenti dei compagni.

Qualche centimetro in meno rispetto al cigno di Sarajevo, permette a Demirovic di godere di un dribbling persino più efficace rispetto all’ex numero 9 giallorosso, la cui intelligenza calcistica, oltre ai gol, aveva letteralmente conquistato la città eterna. Anche in questo caso, come i 10 assist della stagione appena conclusasi ben testimoniano, abbiamo a che fare con una punta centrale caratterizzata dal piacevole vizio di abbassarsi tra le linee per smistare.

Con un contratto in scadenza nel 2026, è difficile che l’FC Augusta lascerà partire il proprio numero 9, nonché capitano, ad un prezzo inferiore ai 30 milioni di euro, ma la società che cura gli interessi di Demirovic è la medesima che segue Tammy Abraham. Una coincidenza che potrebbe facilitare le trattative e garantire ai giallorossi un vantaggio sulle concorrenti, tra le quali spicca senza dubbio il Milan, attualmente alla disperata ricerca di un erede di Giroud.