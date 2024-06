Addio Juve, il Bayern sfida la Roma: Chiesa ha già deciso

Addio Juventus, il Bayern Monaco sfida la Roma nella corsa all’attaccante bianconero che sembra sempre più lontano dalla permanenza. Chiesa ha già deciso il futuro

Chiesa ha scelto la Roma. Almeno stando alle informazioni che sono state riportate da Eleonora Trotta, direttrice di calciomercato.it che ha parlato a Tvplay.it. Il pensiero dell’attaccante della Juventus che, sappiamo, potrebbe partire, è quello evidentemente di rimanere in Italia, snobbando addirittura il Bayern Monaco.

Sì, perché sulle sue tracce ci sono anche i tedeschi, pronti a fare un’offerta a Giuntoli e portare l’esterno offensivo in Bundesliga. E diciamolo chiaramente: questo potrebbe essere un bel problema per la Roma di Daniele De Rossi, che sogna di ricomporre dentro Trigoria l’ex coppia offensiva bianconera magari mettendoci dentro anche Alvaro Morata, un altro che è stato accostato ai giallorossi. Ma andiamo a leggere insieme la rivelazione di Trotta.

Chiesa alla Roma, ha già deciso il futuro

“Il Bayern Monaco è interessato a Chiesa. Ma a parità di offerte il giocatore preferirebbe la Roma“. Queste le parole della giornalista, che quindi lasciano ben sperare per il futuro in giallorosso del giocatore. Ricordiamo che il numero 7 della Juventus ha un contratto fino al 30 giugno del 2025 con i bianconeri, ed è questo il nocciolo della questione: potrebbe non trovare un accordo per il prolungamento e quindi partire in anticipo.

E la Roma c’è, nonostante si parli di una cifra importante che si aggira intorno ai 25milioni di euro e che potrebbero anche non bastare. La volontà del giocatore, comunque, potrebbe essere determinante nella scelta finale.