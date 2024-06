Calciomercato Roma, 20 milioni e assalto Real: ha detto sì

Calciomercato Roma, 20 milioni e doppietta del Real: ha già detto sì. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

In queste prime settimane si è già potuto assistere ad un corpo di cambiamenti che ha riguardato il mondo Roma e non solo. In quel di Trigoria, come noto, bisognerà apparecchiare nel migliore dei modi la strada per assicurare un degno percorso a Daniele De Rossi, confermando gli aspetti principali della rosa e, al contempo, modificandone reparti e caratteristiche attualmente non in grado di riflettere le idee e le progettualità dell’allenatore.

L’arrivo di Ghisolfi ha lasciato intendere come i Friedkin intendano catalizzare un nuovo progetto, basato sulla coesistenza del giovane direttore e il neo-allenatore, profondo conoscitore di Trigoria e del mondo capitolino tutto. I nomi emersi fino a questo momento hanno ben restituito la direzione nella quale si cercherà di andare, con una certa attenzione rivolta a profili altisonanti e funzionali, nonché prelevabili a condizioni congrue e coerenti con la situazione finanziaria dei giallorossi.

Calciomercato Roma, asta europea e prezzo fissato per Sergio Gomez

Le attenzioni principali, come si ricorderà, sono state fino a questo momento rivolte soprattutto al fronte offensivo, dove gli addetti ai lavori hanno cercato di studiare i margini di intervento all’interno di piste e scenari coinvolgente nomi del calibro di Chiesa, David, Omorodion o Riquelme.

Il riferimento centrale e la necessità di apportare freschezza e strappi sulle fasce stanno rappresentando le discriminanti principali di questa parentesi di lavoro da parte di Ghisolfi e adepti. Parallelamente, però, le ultime settimane hanno fatto assistere ad avances e interessi anche nella regione difensiva dove, oltre al ben chiacchierato Hummels, si registra anche una nuova attenzione per Sergio Gomez.

Il terzino sinistro piace alla Roma e, stando agli ultimi aggiornamenti di Caught Offside, sono previsti nuovi dialoghi finalizzati all’ingaggio dello spagnolo. Su di lui, però, va segnalata anche la presenza di altre importanti squadre, quali Real Sociedad, Real Betis, Siviglia e West Ham. Gomes, dal proprio canto, è ben disposto a rilanciarsi in una nuova dimensione, che gli assicuri maggiore importanza e centralità.

Portarlo via dalla corte di Guardiola, però, potrebbe comportare un esborso tra i 15 e i 20 milioni di euro: questa, per ora, la richiesta del Manchester City. Seguiranno aggiornamenti.