Calciomercato Roma, Morata semina indizi: “È la mia seconda casa”

Dopo la conclusione della sfida di questa sera tra l’Italia e la Spagna, Alvaro Morata ha rilasciato delle dichiarazioni sul suo futuro.

Questi giorni, di fatto, l’attenzione di tutti è rivolta verso l’Europeo che si sta disputando in Germania. Anche se la massima competizione europea per nazionale sta camminando ‘mano nella mano’ con un altro argomento decisamente in voga in quest’ultimo periodo, ovvero il calciomercato.

Tanti giocatori che stanno disputando con le rispettive selezioni nazionali con l’Europeo, di fatto, sono al centro di varie trattative di mercato. Alcune di queste, ovviamente, riguardando anche la Roma guidata da Daniele De Rossi.

Il club giallorosso, infatti, sta seguendo diversi giocatori impegnati ora all’Europeo: da Federico Chiesa, passando per Giovanni Di Lorenzo, ad Alvaro Morata. Proprio quest’ultimo, dopo la gara vinta dalla sua Spagna contro l’Italia di Luciano Spalletti, ha ‘seminato’ alcuni indizi di calciomercato.

Alvaro Morata sul suo futuro: “Ritorno in Italia? Sicuro in vacanza, è la mia seconda casa”

L’attaccante dell’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone, come riportato da ‘SportMediaset’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni nel classico post partita: “Cosa posso dire di un mio possibile ritorno in Italia? Sicuramente, ci ritornerò in vacanza. E’ un posto bellissimo, anche perché è la mia seconda casa”.

Con queste parole, di fatto, Alvaro Morata ci ha voluto scherzare su sul suo possibile ritorno in Italia. Anche se, considerando anche il fatto che l’Atletico Madrid di Diego Simeone è sulle tracce di Dovbyk del Girona, in questi giorni si sta parlando di diverse squadre della Serie A su di lui. Oltre alla Roma, infatti, l’ex attaccante della Juve è stato accostato anche al Napoli e al Milan.