Chiesa si libera dalla Juve, l’agente ‘avvisa’ la Roma

Roma, via libera e sorpresa in ottica Chiesa: l’annuncio sul Bayern Monaco spiana la strada a giallorossi e non solo.

Continuano ad essere numerose le questioni in grado di generare grandi attenzioni, in casa Roma e non solo. Il proseguimento di un Europeo fin qui non felicissimo da parte dell’Italia sta sicuramente rappresentando uno dei fattori principali di interesse nel nostro Paese da un punto di vista calcistico, con l’evoluzione della competizione in Germania che potrebbe avere ripercussioni anche sulla campagna acquisti.

Lo avevamo capito già tre anni fa, quando il da poco arrivato Tiago Pinto aveva iniziato a sondare terreni e scenari proprio durante l’Europeo del 2020, nelle cui battute iniziali parevano essere stati trovati i giusti compromessi per arrivare all’arrivo di Xhaka. Tante cose cambiarono, poi, in poco tempo, con il recente esempio che potrebbe dunque fungere da monito ed esempio anche per la corrente campagna acquisti, destinata a poter regalare non pochi cambiamenti. Lo sa bene la stessa Roma, alle prese con un lavoro di novità e limature di non poco conto, che potrebbe intrecciare il nome dei giallorossi a quelli di nobilissimi profili del nostro campionato e non solo.

Calciomercato Roma, Chiesa non è da Bayern Monaco: via libera e addio Juve

Tra questi, da diverse settimane, figura anche quello di Federico Chiesa, passato dall’essere una timida suggestione primaverile a concreto obiettivo di mercato, alla luce di una centralità ormai perduta all’interno del progetto Juventus. Il numero 7, non più gestito da Allegri, potrebbe trovare sempre meno spazio in quel di Torino, dove inizia a pesare anche una scadenza contrattuale fissata nel non lontano 2025.

Chiesa, dal proprio canto, si è fin qui detto concentrato sugli impegni con la Nazionale di Spalletti, prima di ponderare una decisione che, al di là di qualche avances araba, aveva visto nel Bayern Monaco una possibile opportunità per allontanarlo dalla Serie A. Su questa situazione, però, si è espresso l’agente FUFA Davide Torchia, che ai microfoni di Tv Play ha di fatto annunciato un potenziale via libera per Roma e Napoli, etichettando Chiesa come nome non del tutto accostabile a quello dei bavaresi.

“Non vedo Chiesa come un giocatore di caratura internazionale e sarei sorpreso se andasse al Bayern Monaco. Potrebbe, piuttosto, essere adatto a squadre come Napoli o Roma, con la condizione contrattuale che lo mette nella situazione di dover andare via dalla Juventus“.