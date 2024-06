Dalla Roma al Milan con Fonseca: ha sciolto le riserve

Dalla Roma al Milan con Fonseca. Il calciomercato sta già fornendo importanti novità in vista della prossima stagione. Anche in casa Roma.

Mercato, mercato, mercato. E’ il suo momento. E’ la sua stagione. Il calcio non si è ancora completamente congedato dalla stagione 2023-2024, il Campionato d’Europa che si sta disputando in Germania ne rappresenta una prestigiosa appendice, che l’entrante annata 2024-2025 bussa rumorosamente alla porta.

Il calciomercato è l’apripista della stagione che verrà. Dai suoi ‘verdetti’, ovvero le trattative che avranno un felice esito, verranno fuori le formazioni che si contenderanno titoli nazionali e coppe europee, ma anche quelle che lotteranno, fino all’ultimo istante, per inseguire un’agognata salvezza.

Le società sono mobilitate a 360° poiché all’interno della voce calciomercato si muovono i più diversi tasselli all’interno delle aree tecniche. Pertanto non soltanto giocatori o allenatori, ma anche profili dirigenziali e non soltanto della prima squadra.

A seguito della strada tracciata, ormai da anni, dalla Juventus, diverse formazioni di Serie A hanno allestito, o sono sul punto di allestire, le seconde squadre. Un altro importante tassello che si va ad aggiungere alle ‘tradizionali’ formazioni Primavera.

E a proposito di formazione Primavera, in casa Roma il mercato si è già palesato.

Lascia la panchina della Roma Primavera

Valutazioni, e scelte, di nuove opportunità. Come detto il mercato coinvolge ed attira, al suo interno, tante figure professionali. I tecnici delle formazioni Primavera sono spesso sconosciuti ai più, nonostante rivestano, ovunque, un ruolo di primaria importanza.

Esattamente come Federico Guidi, tecnico della Roma Primavera. o, per essere più precisi, ex tecnico della Roma Primavera, dal momento che ha rifiutato la proposta di rinnovo che gli era stata offerta dal direttore sportivo giallorosso, Florent Ghisolfi.

L’ormai ex tecnico capitolino ha deciso, infatti, di abbracciare una nuova avventura professionale. Federico Guidi sarà, infatti, il nuovo tecnico del Milan Primavera. Come ci informa gazzettaregionale.it/primavera, determinante per la scelta finale di Federico Guidi è risultata essere la figura di Vincenzo Vergine.

Vincenzo Vergine, dopo tredici anni alla Fiorentina, è passato alla Roma e si deve a lui l’approdo a Trigoria di Federico Guidi. Ora la coppia Guidi-Vergine si ricostituirà. Non più a Trigoria, come un tempo, bensì a Milanello.