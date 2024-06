Euro 24 come l’Europa League: a Taylor fischiano le orecchie

Dopo gli orrori commessi durante la finale di Europa League dell’anno scorso tra la Roma ed il Siviglia, Taylor è finito nel mirino delle critiche anche in questo Europeo.

Queste sono settimane molto importanti per la Roma, visto che stanno entrando nel vivo le prime trattative di questa sessione estiva di calciomercato. Florent Ghisolfi, infatti, è al centro di tante indiscrezioni di mercato che riguardano diverse zone nel campo.

La Roma di Daniele De Rossi, infatti, ha il bisogno di rinforzarsi in attacco (vedi il ritorno di Romelu Lukaku al Chelsea dopo il prestito di quest’anno), in difesa (si cerca un possibile sostituto di Chris Smalling) ed un laterale.I nomi più caldi in orbita giallorossa, almeno fino a questo momento, sono dei giocatori che stanno disputando in questi giorni l’Europeo con le rispettive nazionali: da Federico Chiesa, passando per Giovanni Di Lorenzo, ad Alvaro Morata.

Tuttavia, questa serata per tifosi della Roma è stata contraddistinta dal ‘ritorno’ di un incubo, ovvero Anthony Taylor. L’arbitro della contestatissima finale di Europa League dell’anno scorso contro il Siviglia, di fatto, ha commesso diversi errori anche nel match di questa sera tra la Francia e l’Olanda.

Olanda-Francia, Anthony Taylor ancora al centro di tante polemiche

Al 70’, infatti, all’Olanda è stato annullato un gol di Xavi Simons a causa del fuorigioco di Dumfries che, secondo Taylor ed il guardalinee, ha impedito Mike Maignan di parare la conclusione del calciatore olandese. Tuttavia, questa scelta da parte dell’arbitro inglese non ha convinto tutti: “E’ il peggior arbitro dell’universo, ha rovinato prima l’EPL ed ora l’Europeo”.

Tale episodio, inoltre, ha anche ricordato il gol di Acerbi concesso all’Inter contro la Roma nonostante il disturbo di Thuram a Rui Patricio. Sui social, infatti, è scoppiato un autentico putiferio: “Ad Acerbi è stata convalidata la rete con Thuram in netto fuorigioco addosso a Rui Patricio. Marotta League”.