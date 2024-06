Nuovo acquisto Friedkin: adesso è ufficiale. C’è anche la nota del club indirizzato che indica come la questione sia ormai definita. In questi giorni dovrebbe arrivare l’ufficialità

In questi giorni si parla e anche molto della volontà dei Friedkin di prendersi l’Everton, in Premier League. Era notizie che venivano date dai giornalisti e mai prima d’ora il club interessato aveva emesso una nota ufficiale per spiegare la situazione. Lo ha fatto adesso, proprio la società inglese, svelando che ormai si lavora per la chiusura.

“L’Everton Football Club desidera fornire ai tifosi e alle parti interessate un aggiornamento sui nuovi investimenti nel Club. Blue Heaven Holdings ha ricevuto un notevole interesse da parte di diverse parti molto rispettate interessate a investire nel Club. Il Club può confermare oggi (21 giugno) che è stato concesso un periodo di esclusiva a The Friedkin Group per portare avanti le discussioni per acquisire una partecipazione di maggioranza nell’Everton”. Insomma, tutti vogliono che siano i Friedkin a prendersi il club.

Il comunicato ufficiale dell’Everton

“Tutte le parti lavoreranno ora insieme per concludere questo processo. Nel frattempo, il Club continuerà a funzionare normalmente. Quando ci saranno ulteriori notizie da condividere, saranno fornite attraverso i canali di comunicazione ufficiali del Club” si legge ancora. Insomma, ormai ci siamo e non sembrano esserci più dubbi.

I proprietari della Roma quindi hanno le mani sulla squadra di Liverpool che, ricordiamo, la scorsa stagione ha avuto anche dei punti di penalizzazione per delle violazioni al Fair Play Finanziario. Adesso starà agli americani cercare di far riprendere un club importante della Premier League che ha bisogno, è evidente, di innesti. Vedremo come andrà a finire la questione, ma ormai quelli che sembravano essere dei minimi dubbi sono finiti.