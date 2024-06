Accordo in Premier e Roma fregata: firma per 4 anni

Calciomercato Roma, l’accordo in Premier League complica i piani giallorossi sul fronte delle uscite. Sembra tutto pronto per la firma quadriennale dal campionato britannico.

La sessione di calciomercato estivo si avvicina in casa Roma e continuano a cambiare gli scenari intorno alle manovre giallorosse. Il tandem al timone della squadra capitolina è formato da Daniele De Rossi, da tempo confermato in panchina dai Friedkin e dal nuovo arrivato Florent Ghisolfi. I due hanno pianificato le prossime mosse in vista della sessione ordinaria di calciomercato, che può riservare diversi colpi di scena sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite. In particolare l’attenzione si sposta sulle future corsie laterali giallorosse in vista della prossima stagione. L’accordo in Premier League rischia di lasciare la Roma a mani vuote.

La Roma ha gettato le basi del calciomercato estivo durante i summit tra Daniele De Rossi e Florent Ghisolfi nel quartiere generale di Trigoria. Fari accesi sulle corsie in casa giallorossa, dove può attuarsi una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione. La prima firma ufficializzata dopo l’arrivo del dirigente francese è stata proprio sulla fascia mancina, con il riscatto di Angelino dal Lipsia. Nello stesso ruolo è stato preso anche il giovane Buba Sangaré dal Levante, mentre Leonardo Spinazzola è ad un passo dalla scadenza di contratto sull’out mancino. Sulla corsia di destra invece restano in odore di addio sia Rick Karsdorp che Zeki Celik.

Calciomercato Roma, accordo in corsia: il Galatasaray può mollare Celik

La Roma sembra intenzionata a trovare una soluzione in uscita per entrambi i terzini destri, ma al momento offerte ufficiali non sembrano essere ancora state recapitate. Tra i due laterali quello ad avere più mercato sembra il turco Celik, attualmente impegnato ad Euro 2024 con la propria Nazionale, accostato ad un ritorno in patria in estate.

Le sirene del Galatasaray sono state nuovamente accostate al terzino destro classe ’97, già a gennaio segnalato sul taccuino della squadra giallorossa. Ora, secondo quanto riferito dal sito Beinsports.com.tr, il club turco sta cercando l’accordo finale per arrivare al colpo Aaron Wan-Bissaka sulla corsia di destra. Il terzino britannico è in uscita dal Manchester United e potrebbe firmare un contratto di quattro anni con il Galatasaray.