La Roma chiama il City: bye bye Guardiola

La marcia di avvicinamento al calciomercato estivo della Roma entra in una fase calda, a pochi giorni dall’apertura ufficiale della sessione ordinaria. Spunta una nuova pista dal Manchester City.

Tra dieci giorni aprirà ufficialmente la sessione di calciomercato estivo e la Roma di Daniele De Rossi continua ad essere segnalata su tanti obiettivi in entrata. Il prossimo sarà il primo mercato giallorosso targato Florent Ghisolfi, reduce dalle esperienze in Ligue 1 con Lens e Nizza e pronto alla prima campagna di calciomercato nella Capitale. Il giovane dirigente transalpino dovrà sciogliere diversi nodi sia in uscita che in entrata in casa giallorossa ed ora spunta una nuova traccia che vede i giallorossi bussare alla porta del Manchester City di Pep Guardiola.

Pep Guardiola (LaPresse) – asromalive.it

Al termine del mese di giugno scadranno due contratti importanti in casa Roma. In porta saluterà Rui Patricio, uno dei primi colpi della gestione José Mourinho – Tiago Pinto, che firmò nel luglio del 2021 un contratto triennale con la squadra giallorossa. Mentre sulla corsia di sinistra, salvo clamorosi ribaltoni, ci sarà la scadenza di contratto per Leonardo Spinazzola, reduce da cinque stagioni nella Capitale. Il punto fermo sulla fascia mancina giallorossa è rappresentato dallo spagnolo Angelino, riscattato definitivamente dal Lipsia a costi contenuti al termine del mese di maggio. Ed ora spunta una nuova pista iberica, sempre per l’out di sinistra di mister De Rossi.

Calciomercato Roma, nuova pista a sinistra: spunta Sergio Gomez dal City

La Roma è segnalata sulle tracce di Sergio Gomez, come anticipato ad inizio maggio da Asromalive.it, terzino sinistra in forza al Manchester City da due stagioni. Il classe 2000 questa stagione ha visto poco il campo, collezionando appena sei presenze in Premier League e sembra destinato a salutare i Citizens di Pep Guardiola nelle prossime settimane.

Il laterale spagnolo è finito sul taccuino della Roma, che ha già contattato il club britannico, secondo quanto riporta su ‘X’ il giornalista Matteo Moretto. I giallorossi devono però fare i conti con la concorrenza iberica per il terzino sinistro, con la Real Sociedad sulle sue tracce, oltre ad altri sondaggi in patria. Una pista che resta da monitorare e che potrebbe regalare una corsia mancina tutta iberica per De Rossi.