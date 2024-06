Affare Belotti al traguardo: accordo raggiunto, ecco tutte le cifre

Calciomercato Roma, fumata bianca nella trattativa per il “Gallo” Belotti. L’operazione è ormai chiusa

Svolta importante nella sessione estiva di calciomercato della Roma. Impegnati sia sul fronte entrate che su quelle uscite, i giallorossi hanno praticamente definito un’altra trattativa.

Dopo la fase di stop evidenziata nei giorni scorsi, la trattativa Belotti aveva imboccato il traguardo finale. Inizialmente restio ad accettare la proposta del Como, il “Gallo” è alla fine ritornato sui suoi passi trovando l’accordo definitivo con il club lombardo. La trattativa tra la Roma e il Como per il trasferimento di Belotti alla neo promossa può dirsi praticamente conclusa. Nelle ultime ore, infatti, sono stati perfezionati anche gli ultimi dettagli tra l’entourage del calciatore e il Como.

L’intesa tra i due club era già stata trovata sulla base di una valutazione complessiva da 4 milioni di euro più bonus. L’ottimismo evidenziato nelle ultime ore è stato di fatto il preludio alla positiva chiusura dell’affare. Reduce dall’esperienza in prestito alla Fiorentina, l’ex capitano del Torino ripartirà dunque dal Como per provare a ritrovare quel feeling con il gol smarrito nelle ultime stagioni. In attesa delle visite mediche e della firma ufficiale sul contratto, Belotti ha detto addio alla Roma.