Calciomercato Roma, accordo totale: firma nei prossimi giorni

Calciomercato Roma, accordo totale e firma prevista nei prossimi giorni. Ecco il secondo colpo di Ghisolfi che chiude un altro buco che si era creato nella rosa giallorossa

Ci siamo, la Roma sta per piazzare il secondo colpo dopo quello del giovane Sangaré che si dovrebbe vedere a Trigoria nei prossimi giorni. Con il Levante, come vi abbiamo spiegato alcuni giorni fa, è tutto fatto e quindi si attende solo ed esclusivamente l’annuncio ufficiale.

Ma Ghisolfi, in questo fine settimana di giugno e in attesa dell’inizio ufficiale delle operazioni, che ricordiamo si aprono il prossimo primo luglio, potrebbe chiudere un altro innesto, andando a mettere un buco a un ruolo scoperto dentro la rosa della Roma, quello del portiere. Sì, perché se è nell’aria il rinnovo di Svilar, con adeguamento contrattuale, Rui Patricio, in scadenza di contratto, ha già salutato la compagnia.

Calciomercato Roma, tutto fatto per Bodart

Eccoci, quindi. Secondo le informazioni che sono state riportate dal giornalista belga Sacha Tovalieri, la Roma ha trovato un accordo con Arnaud Bodart, portiere dello Standard Liegi, che nei prossimi giorni si dovrebbe trasferire nella Capitale. “La sua partenza definitiva dal club di Liegi – ha spiegato sul proprio profilo X – è solamente questione di giorni. Il belga e il suo entourage stanno attualmente definendo l’accorso sulle condizioni personali”. In poche parole si trattano gli ultimi dettagli per quanto riguarda lo stipendio del giocatore.

L’innesto quindi è pronto, a quanto pare, ad essere ufficializzato nei prossimi giorni. Con Ghisolfi che, chiusa la questione, si potrà dedicare decisamente a tutte le altre incombenze che ha dal momento in cui è stato ufficializzato come nuovo direttore sportivo della Roma. Giornata importante anche in uscita, quella di oggi, visto che ormai è tutto fatto pure per l’addio di Belotti verso il Como: al club 4,5milioni di euro.