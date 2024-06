Calciomercato Roma, non si presenta in ritiro: vuole solo De Rossi

Per la Roma di Daniele De Rossi bisogna registrare delle ulteriori novità che riguardano il calciomercato in entrata.

La Roma, così come tutti gli altri club, è impegnata in queste prime settimane di calciomercato estivo. Florent Ghisolfi, nuovo direttore sportivo giallorosso, è infatti al centro di tante trattative di mercato.

Il club capitolino, dopo l’ennesimo sesto posto raggiunto in campionato, ha la necessità di tornare a giocare una partita della Champions League. Lo stesso Daniele De Rossi, di fatto, ha ribadito più volte l’esigenza della Roma di cambiare qualcosa rispetto agli ultimi anni.

Per questo motivo, quindi, tra le fila della squadra giallorossa ci saranno diversi cambiamenti. Basti pensare che la Roma sta cercando almeno un nuovo attaccante, vedi il ritorno di Romelu Lukaku al Chelsea, ed un difensore centrale al posto di Chris Smalling. Proprio in queste ore, però, ci sono alcune novità che riguardano un possibile ‘rientro’ di un calciatore nel team guidato da Daniele De Rossi.

Calciomercato Roma, Llorente disposto a tutto per tornare in giallorosso: le ultime

Secondo quanto raccolto dalla redazione de ‘Il Romanista’, infatti, Diego Llorente vuole assolutamente tornare a giocare per la maglia della Roma. Il difensore spagnolo, dopo aver giocato a titolo temporaneo per un anno e mezzo nel team capitolino, vuole essere assolutamente ancora calciatore a disposizione di Daniele De Rossi.

Diego Llorente, che ha già collezionato in maglia giallorossa 53 presenze (con un gol all’attivo), vuole decidere del suo futuro entro i prossimi dieci giorni, tantoché sarebbe intenzionato anche a non presentarsi al ritiro del Leeds in programma il prossimo 1 luglio. La Roma attende, anche se riprenderebbe lo spagnolo solo in prestito.