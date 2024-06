Colpaccio ad alta quota, la Roma insegue la Juve: conferma UFFICIALE

Emergono nuove indiscrezioni in merito ad un obiettivo condiviso dalla Roma di Daniele De Rossi e la Juventus di Cristiano Giuntoli.

A poche settimane dall’approdo nella città eterna, a Florent Ghisolfi toccherà affrontare una delle sessioni di mercato più complesse della recente storia giallorossa, durante la quale sarà necessario ricostruire dalle fondamenta una rosa precedentemente concepita intorno alle richieste e le esigenza di José Mourinho.

Le numerose uscita in programma – causate dai contratti in fase di scadenza, dai prestiti in bilico e dagli esuberi da spedire fuori da Trigoria – sono certamente una questione da affrontare, ma anche e soprattutto un’occasione per ripensare drasticamente le caratteristiche dell’organico con cui DDR partita ai blocchi di partenza della prossima stagione.

Se è vero che a preoccupare maggiormente la Roma di DDR sarà la necessaria ristrutturazione della difesa e dell’attacco, è anche a centrocampo che occorrerà inserire un paio di innesti da inserire nelle rotazioni. Ecco che, in tal senso, giungono dichiarazioni a dir poco succulente in merito ad uno degli obiettivi cerchiati in rosso nel taccuino di Ghisolfi.

Sfida tra Juve e Roma per Thuram: ecco le ultime

L’obiettivo nel mirino del nuovo direttore tecnico giallorosso risponde al nome di Khephren Thuram, ovvero il fratello minore di Marcus, nonché figlio di Lilian. Una famiglia piuttosto generosa in termini di talento calcistico, visto e considerato il rendimento fuori dal comune del nerazzurro Marcus, ma anche della convincente stagione compiuta al Nizza dal fratello più giovane.

Al contrario del fratello, occupato ad affiancare Lautaro Martinez nell’attacco di Simone Inzaghi, Khephren interpreta i ruoli relativi al centro del campo, con la possibilità di spingersi sino alla posizione di mezzala. Con il fratello nerazzurro non soltanto condivide i 192 centimetri di altezza, ma anche un’invidiabile qualità palla al piede.

Sul suo conto si è espresso Vincent Candela, leggenda giallorossa, nonché amico fraterno del padre Lilian, che ha rilasciato alcune dichiarazioni di rilievo ai microfoni di Sky Sport: “Non è il mio mestiere vedere tutti i giocatori, ma so che ha fatto bene. Non so chi sia il più forte tra lui e Marcus. Anche la Roma è molto interessata al piccolo Thuram, sono contento per il mio amico Lilian. Lui ha giocato anche con la Juventus, quindi i bianconeri sono avvantaggiati. Non lo conosco così bene per giudicarlo”.

Difatti pare che anche il fuoriclasse bianconero Cristiano Giuntoli sia sulle tracce del talentoso centrocampista. Si attendono con ansia sviluppi, per tentare di comprendere con maggior precisione quale sarà la destinazione del francese.