Dal Milan alla Roma: Fonseca tradito dall’ex

Calciomercato Roma, anche i giallorossi sono sul giocatore ma soprattutto la notizia è l’inserimento di una big inglese che vuole tornare in Champions League. E l’affare, ovviamente, si complica

L’attaccante. Quello che segna, quello che riesce a cambiare le partite, e che le decide soprattutto. Quello che serve alla Roma, che come vi abbiamo spiegato prima ha bisogno di almeno due punte viste le partenza.

E di nomi ne sono circolati tanti nel corso di queste ultime settimane. Alcuni anche abbastanza importanti come il canadese David del Lille: contratto in scadenza alla fine della prossima stagione, i francesi sanno benissimo che potrebbero perderlo. La Roma è interessata, lo sappiamo, come viene confermato anche dal The Athletic. Così come è interessato il Milan, che proprio dal Lille ha preso il proprio tecnico Paulo Fonseca. Però, sempre secondo una delle fonti più autorevoli dopo aver perso Olise, finito al Bayern Monaco, sul giocatore ci sarebbe proprio l’interesse di una big inglese.

Calciomercato Roma, anche il Chelsea su Olise

Parliamo del Chelsea. I Blues di Enzo Maresca stanno cercando di formare una rosa per rientrare in Champions League l’anno prossimo e hanno messo nel mirino appunto il centravanti della formazione francese che ha chiuso la propria stagione con 19 gol e 4 assist in 34 presenze nel massimo campionato francese. La porta la vede come pochi adesso in Europa, e quindi ha attirato le attenzioni di molte squadre.

E tra queste come detto c’è la Roma, anche se la sensazione è che difficilmente i giallorossi potranno competere anche per via dell’enorme valutazione del giocatore che è superiore ai 50milioni di euro. Tantissimi soldi che Ghisolfi in questo momento non sembra avere a disposizione. Ma chissà, magari con qualche sacrificio dei Friedkin e qualche cessione importante potrebbe tornare in corsa. Ma la concorrenza è folta.