Friedkin, addio alla Roma dopo l’annuncio UFFICIALE

In casa Roma, esattamente nella mattinata di oggi, sono arrivate delle importanti novità che riguardano un annuncio ufficiale.

Dopo il terzo sesto posto consecutivo raggiunto in campionato, la Roma ha tutta l’intenzione di cambiare marcia. Il team giallorosso, infatti, avrà per l’anno prossimo l’obiettivo primario di tornare a qualificarsi per la Champions League. Il team capitolino, di fatto, non gioca una gara della massima competizione europea dalla stagione 2018/19.

Proprio per questo motivo, Florent Ghisolfi è al centro di tante trattative di mercato per rinforzare la squadra guidata da Daniele De Rossi. Anche perché la Roma, al netto del centrocampo, ha la necessità di rinforzarsi in tutte le zone del campo.

Basti pensare che solo in attacco, dopo quello di Romelu Lukaku, potrebbe esserci anche l’addio di Tammy Abraham. Quest’ultimo, infatti, è monitorato da diverse squadre della Premier League. Tuttavia, in attesa di conoscere qualcosa in più del futuro dell’ex Chelsea, per la Roma ci sono delle notizie che riguardano direttamente i Friedkin.

Ryan Friedkin ‘lascerà’ la Roma per occuparsi in prima persona dell’Everton: le ultime

Come scritto dal quotidiano italiano ‘La Repubblica’, infatti, Ryan Friedkin si occuperà in prima persona del nuovo club acquistato dagli imprenditori statunitensi, ovvero l’Everton. Mentre Dan Friedkin si diverà tra la Roma ed i ‘Toffees’.

Da segnalare, però, un po’ di scetticismo su questa scelta dei Friedkin di acquisire la maggioranza delle quote dell’Everton, visto che i tifosi della Roma temono che l’impegno degli imprenditori statunitensi per la loro squadra del cuore possa scemare. Tuttavia, a margine dei Globe Soccer Awards Europe, Lina Souloukou, ha ribadito che la volontà della proprietà statunitense è sempre quella di mantenere la Roma al centro del loro progetto.