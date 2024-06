Juve in vena di scambi: Chiesa arriva così

Per la Roma di Daniele De Rossi sono arrivate delle importanti novità su uno degli obiettivi principali di questo mercato: Federico Chiesa.

Questi sono sicuramente i giorni dedicati alle partite dell’Europeo, dove l’Italia di Luciano Spalletti ha perso in malo modo contro la Spagna. Gli azzurri sono sì usciti sconfitti per 1-0, ma la sconfitta poteva essere decisamente più larga. Tuttavia, oltre alla massima competizione per le nazionali per le nazionali, queste sono settimane molto importanti anche in sede di calciomercato.

I ritiri estivi, infatti, non sono più così lontani. Proprio per questo motivo, i vari club sono al lavoro in sede di calciomercato così che i vari tecnici abbiano a disposizione il prima possibile i volti nuovi delle loro squadre. Tra i team al lavoro in sede di mercato bisogna sicuramente inserire la Roma.

Il club capitolino, dunque, sta cercando di rinforzarsi in varie zone di campo per regalare a Daniele De Rossi dei calciatori che gli possano permettere di lottare per un posto in Champions League. L’obiettivo della Roma per l’anno prossimo sarà proprio quello di tornare a staccare il pass per la massima competizione europea per club. Proprio su uno degli obiettivi di Ghisolfi, nel frattempo, bisogna segnalare delle importanti novità.

Calciomercato Roma, Chiesa potrebbe essere inserito nell’operazione tra Juve e Manchester United per Greenwood: le ultime

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo italiano ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, Federico Chiesa potrebbe essere inserito dalla Juve in un scambio di calciomercato per arrivare a Mason Greenwood del Manchester United.

L’attaccante inglese, dopo aver disputato un’ottima stagione al Getafe in prestito, è stato messo nel mirino della Juventus. Mentre il Manchester United sta vagliando la possibilità di prendere Chiesa, seguito anche dal Bayern Monaco. I ‘Red Devils’, infatti, devono prendere un attaccante esterno visto che perderanno, per l’appunto, Greenwood e Sancho.