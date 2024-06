Vertigini sulle punte, la Roma ne ‘perde’ un’altra: ha scelto la Premier

Calciomercato Roma, nuovo ‘addio’ in attacco: ha scelto la Premier League. Ecco come stanno le cose

Il proseguimento di un Europeo che ha ancora tanto da dire e che, come ben ricorda la situazione Chiesa, potrebbe avere ripercussioni pressoché immediate ed evidenti anche sul calciomercato, non cancella l’attenzione e il continuo aggiornamento degli addetti ai lavori di Trigoria sulle numerose vicende relative alla campagna acquisti.

Da tale punto di vista, Ghisolfi e colleghi sono sin dal primo giorno consci di dover apportare una moltitudine di migliorie alla squadra di De Rossi, assecondandone le pretese e consegnandogli una rosa che possa dirsi migliorata rispetto a quella ereditata da Mourinho lo scorso gennaio. I reparti ove intervenire restano gli stessi, con l’aggravante di dover prossimamente ovviare alle ormai certe partenze, generate da scadenze contrattuali o di prestiti che si è già deciso di non rinnovare.

Calciomercato Roma, David e il richiamo della Premier: nuovo ostacolo per la Serie A

Discorso a parte, poi, merita l’attacco, alla luce della sortita di Romelu Lukaku che, al giorno d’oggi, parrebbe poter essere definitiva, viste le pretese del Chelsea e, più in generale, una situazione che sta portando la Roma a valutare tutta una serie di scenari alternativi, più futuribili ed economicamente sostenibili rispetto alla pista belga.

I nomi fin qui monitorati lasciano intendere come a Trigoria si cerca un profilo giovane, sul quale investire speranze e risorse economiche per un percorso di crescita collettiva di lunga gittata. Tra questi, oltre al difficilissimo Omorodion o ad un Retegui che potrebbe approdare in caso di addio di Abraham, si segnala anche uno degli elementi più altisonanti di questa campagna acquisti.

Parliamo di Jonathan David, centravanti canadese del Lille, finito nel mirino di mezza Europa, inclusa una Serie A che, partendo da Roma e Napoli, ha visto nascere interessi anche in quel di Milano. Il giocatore è valutato circa 40 milioni di euro: un prezzo non proprio abbordabile che vedrebbe ora come ora un certo vantaggio da parte dei club di Premier.

Diverse, infatti, le squadre inglesi interessatesi alla sua situazione, come ricorda Hitc, il quale aggiunge un dettaglio che potrebbe potenzialmente rivelarsi decisivo. David, infatti, gradirebbe non poco un approdo in Inghilterra, al netto degli interessi nostrani e di altri club spagnoli o tedeschi. Oltremanica, il canadese è monitorato dal Manchester United, Chelsea, West Ham e Tottenham.