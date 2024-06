12 milioni per i Friedkin: cessione UFFICIALE

12 milioni per i Friedkin, cessione e incasso UFFICIALE: c’è il comunicato che spiega tutto.

Sono stati fin qui numerosi gli scenari in grado di interessare e stimolare gli interessi degli addetti ai lavori in quel di Trigoria, consapevoli di dover apportare una pluralità di modifiche ad una squadra apparsa ben più che perfettibile nel corso della passata stagione. Pur partendo da un’ossatura importante quanto nobile, De Rossi sa bene di dover vedere migliorata non poco la rosa, in vista di un cammino che, sebben non ancora annunciato in modo ufficiale, si appresta ad essere triennale.

Il progetto De Rossi-Ghisolfi parrebbe essere già partito, come testimoniano i diversi scenari dei quali si sta tenendo in considerazione in questa fase, per approfondire ed entrare nel dettaglio nel corso delle prossime settimane quando, ad Europeo concluso, il calciomercato entrerà nel vivo per la Roma e tanti altri club. Frattanto, questa primissima parentesi di mercato estivo, ha permesso di registrare novità più generiche anche all’interno del mondo imprenditoriale Friedkin, come ben si ricorderà.

Dobbin all’Aston Villa, UFFICIALE: incasso milionario per l’Everton

Dopo una trattativa e un susseguirsi di voci di non trascurabile importanza e intensità, la proprietà americana è concretamente interessata anche all’Everton, che negli scorsi giorni ha di fatto annunciato la presenza della famiglia statunitense nel novero di ingerenze per il passaggio di proprietà. Come recitava il comunicato ufficiale, “è stato concesso un periodo di esclusiva al Gruppo Friedkin per portare avanti le trattative per acquisire una partecipazione di maggioranza nell’Everton”.

Una trattativa importante che non comporta alcuna tipologia di disimpegno rispetto alle altre due proprietà di Dan e Ryan e che in queste ore permette di registrare grandi novità anche in termini di entrate economiche, legate al calciomercato. Con una nota ufficiale, infatti, l’Aston Villa ha annunciato l’approdo dell’attaccante dell’Everton, Lewis Dobbin, tra le proprie fila.

Un ingaggio importante e futuribile, che porterà all’Everton un incasso di 10 milioni di sterline, pari a circa 11.8 milioni di euro. Linfa importante che i Friedkin potrebbero ben presto investire per un calciomercato che, come in Serie A, si appresta ad essere foriero di grandi cambiamenti anche tra le fila del club di Premier League.