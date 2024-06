Completano l’idillio dopo un anno: vendetta Mourinho e addio Roma

Calciomercato Roma, Mourinho risponde dopo un anno: incontro con l’agente. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Non è la prima volta che Alvaro Morata viene corteggiato dalla Roma. Già lo scorso anno, quando Mourinho era l’allenatore del club capitolino, si era sviluppata una sorta di telenovela riguardante l’ingaggio del centravanti spagnolo. La Roma aveva urgente bisogno di un nuovo attaccante e Morata sembrava essere il candidato ideale. Tuttavia, nonostante l’interesse della Roma e un possibile ritorno alla Juventus, lo spagnolo vide la propria carriera ancorarsi per almeno un altro anno in quel di Madrid.

A distanza di un anno, sia la Roma che la Juventus hanno manifestato nuovi interessi per Morata, la cui posizione tra le fila dell’Atletico Madrid pare ben lungi dalla felice centralità di un tempo, al netto di una scadenza contrattuale fissata al 2026. Alvaro, per ora, pare concentrato sugli Europei e, come per tanti altri giocatori, non è da escludersi che importanti e decisive ponderazioni sul proprio futuro possano giungere a manifestazione conclusa.

Per ora, resta la certezza relativa alla sua presenza su nobili taccuini del nostro campionato e non solo, con l’ex allenatore della Roma, José Mourinho, che potrebbe avere nuovi e grandi ingerenze in questo scenario.

Morata-Fenerbahce, Mourinho e quella ‘vendetta’ che spaventa la Roma

Negli ultimi giorni, si è parlato del possibile ruolo indiretto dello Special One nel facilitare il trasferimento di Morata alla Juventus, liberando uno slot nell’attacco bianconero, grazie all’interesse del Fenerbahçe per Moise Kean.

Gli ultimi aggiornamenti provenienti dal Fanatik lasciano intendere, però, come lo stesso Mourinho potrebbe avere un ruolo ben più attivo in tale scenario, alla luce degli interessi diretti per l’ingaggio di Alvaro Morata. Il Fenerbahçe vede in lui, infatti, un elemento chiave per rafforzare la propria linea d’attacco. Questo interesse si inserisce in una strategia più ampia del club di attirare giocatori di alto profilo per competere a livello nazionale e internazionale.

Il club turco avrebbe già incontrato l’agente, per discutere di una situazione che coinvolge anche la presenza di una clausola di 12 milioni di euro, fattore di discussione e divergenze durante la scorsa campagna acquisti. L’approvazione di Mourinho per questo scenario, intanto, rappresenta un importante segnale di fiducia nelle capacità di Morata, aggiungendo un ulteriore livello di complessità alle trattative e rendendo il futuro dell’ex Juventus uno degli argomenti più caldi del calciomercato estivo.