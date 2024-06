Dalla Serie B alla Roma: bianconeri decisivi

Ecco le ultime su uno dei nomi in cima alla lista di obiettivi stilata da Daniele De Rossi e Florent Ghisolfi per il calciomercato estivo

Florent Ghisolfi non potrà certamente godere del lusso di esordire nella città eterna con un mercato conservativo e privo di rischi, viste le numerose uscite da Trigoria, che costringeranno il nuovo direttore tecnico francese a chiudere un gran numero di operazioni, tanto in uscita, quanto in entrata. Dopo aver firmato il rinnovo, DDR ha potuto finalmente concentrarsi sugli obiettivi da conseguire nel corso dell’estate, durante la quale il fine ultimo sarà quello di assemblare in accordo con Ghisolfi e Ricchio un’organico cucito intorno alle richieste e le esigenze del Comandante di Ostia.

A prescindere dalle evidenti urgenze che caratterizzano il reparto offensivo e quello difensivo (dove le numerose partenze costringono il direttore tecnico francese a rintracciare urgentemente dei sostituti), non vi sono zone del campo in cui alla Roma non occorrano rinforzi o nuovi interpreti.

Anche a centrocampo, ad esempio, si fa sentire l’assenza di un centrocampista di inserimento… non a caso De Rossi avrebbe più volte manifestato interesse per quello che sarebbe il clamoroso ritorno a Trigoria di Davide Frattesi. Con l’affare Frattesi ancora ai box, i vertici capitolini hanno espresso un vivo interesse nei confronti di un altro giovane talento del calcio europeo.

Ismael Koné al centro di un triello: l’ultima parola alla famiglia Pozzo

Come già vi avevamo segnalato ad inizio mese, la Roma ha messo nel mirino Ismael Koné, giovane centrocampista del Watford, che nel corso della stagione appena conclusasi ha mostrato qualità invidiabili, in grado di attirare svariate società europee. Il classe 2002 canadese ha consumato la stagione 23/24 nella Championship inglese, dove avrebbe letteralmente incantato spettatori e addetti ai lavori.

Si tratta di un centrocampista dalla spiccate qualità tecniche che, abbinate ai 188 centimetri e all’insospettabile agilità, ne fanno uno dei talenti più promettenti del panorama contemporaneo. Non a caso, secondo quanto riportato da Matteo Moretto, sul talentoso canadese vi sarebbero, oltre alla Roma, anche Marsiglia e West Ham.

Sono dunque questi tre i club che più di tutti si contendono il cartellino di Koné, il cui contratto con il Watford scadrà nel 2027. Ricordiamo che tra il Watford e la Serie A vi è già un ponte piuttosto solido, rappresentato dalla proprietà condivisa dal club inglese e dall’Udinese. Difatti la famiglia Pozzo possiede entrambe le società e, di conseguenza, le valutazioni dei proprietari potrebbero pesare non poco sulla decisione finale.