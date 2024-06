Nuovo blitz per l’attaccante, scelta definitiva: miraggio Roma

La Roma di Daniele De Rossi è alla disperata ricerca di un degno erede di Romelu Lukaku. Ecco le ultime sulla caccia di Ghisolfi

Oramai mancano davvero pochi giorni all’apertura della sessione estiva di calciomercato, che causerà inevitabilmente una serie di terremoti all’interno della massima lega italiana. La gran parte dei club più blasonati del bel paese sono pronti a concretizzare dei veri e propri restyling, spesso concepiti sulle esigenze dei nuovi allenatori sbarcati nei rispettivi centri sportivi.

Basti pensare a quanto sta avvenendo in terra partenopea con Antonio Conte, a quanto Giuntoli è pronto a smuovere per accontentare Thiago Motta, ma anche alla metamorfosi avviata da Ghisolfi per tentare di cucire la nuova rosa intorno alle velleità calcistiche di Daniele De Rossi.

Tuttavia, prima di riflettere sulle particolarità del sistema di gioco dell’ex capitano giallorosso, appare necessario colmare quelle lacune che, a prescindere da chi sieda in panchina, non potranno rimanere tali. L’urgenza che più di tutte sta facendo discutere tra i vicoli della città eterna riguarda il centravanti, visto quello che pare un addio inevitabile per Romelu Lukaku, il mancato riscatto di Sardar Azmoun e il continuo corteggiamento in atto tra Tammy Abraham e alcuni club della Premier League.

Omorodion si allontana da Roma: Chelsea pronto a nuovo tentativo

I nomi orbitati nel corso delle ultime settimane intorno al pianeta Roma sono numerosi, ma soltanto alcuni dei potenziali candidati sembrerebbero coincidere con le necessità manifestate da DDR nel corso della stagione appena conclusasi. Guirassy, Morata, Demirovic e Dovbyk sono solo alcuni dei calciatori chiacchierati tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini, dove si è anche più volte fatto il nome di Samu Omorodion.

Il centravanti attualmente proprietà dell’Atletico Madrid ha consumato la propria stagione 23/24 nel Deportivo Alaves, dove ha fatto segnare numeri non particolarmente esaltanti. Si parla di 9 marcature e un assist in 35 presenze. Vi è comunque una precisazione da compiere, dato che il giovane classe 2000 è più volte partito dalla panchina, il che gli ha precluso la possibilità di sfruttare tutti i minuti a disposizione in una stagione.

Nonostante le statistiche non propriamente luccicanti, pare che nel vecchio continente in svariate società abbiano manifestato vivo interesse per il gigante spagnolo. Tra queste vi è certamente la Roma di Daniele De Rossi, ma parrebbe esserci più di un ostacolo nel percorso che porterebbe i giallorossi a acquisire il cartellino di colui che raccoglierebbe il testimone di Romelu Lukaku. A prescindere dal fatto che le caratteristiche di Omorodion assomigliano da vicino a quelle di Tammy Abraham, vi è un contratto con data di scadenza fissata addirittura al 2028, il che farà certamente lievitare il prezzo fissato dai madrileni di Simeone.

Inoltre vi è da considerare la spietata concorrenza del Chelsea, che, secondo quanto riportato da footballinsider247, sarebbe in procinto di presentare una nuova offerta sulle scrivanie dell’Atletico. I londinesi avevano già tentato un affondo (con un’offerta di ben 40 milioni di euro), ma pare che il club del cholo sia intenzionato o a tenersi Omorodion, o a venderlo per una cifra importante, in grado di aprire possibilità succulente in termini di mercato. Dunque… si complica ulteriormente la posizione della Roma, dato che i blues si presenteranno certamente con un’offerta sopra i 40 milioni di euro.