Scambio bianconero e addio Roma: i Friedkin hanno scelto l’Everton

Calciomercato Roma, la doppia operazione con la regia dei Friedkin rischia di lasciare i giallorossi a mani vuote. Lo scambio bianconero fa svoltare l’Everton in Premier League.

La presidenza statunitense Friedkin ha messo le mani sull’Everton in Premier League, allargando il proprio raggio d’azione nel panorama calcistico dopo l’acquisto della Roma, oltre che del Cannes nelle serie minori francesi. L’acquisto del club britannico apre nuovi scenari in ottica calciomercato in casa giallorossa e spunta lo scambio bianconero che può mettere i bastoni tra le ruote alla coppia De Rossi – Ghisolfi, che sta progettando le prossime manovre sia in entrata che sul fronte delle uscite da Trigoria.

La famiglia Friedkin è pronta a sbarcare in Premier League con l’acquisto dell’Everton confermato, terzo club calcistico che passa sotto la gestione della presidenza a stelle e strisce della Roma. In ottica calciomercato estivo la squadra giallorossa ha avuto una sorta di corsia preferenziale con il campionato inglese nelle ultime sessioni di trattativa, sia in entrata che in uscita. Lo scorso agosto dal Chelsea è arrivato in prestito secco Romelu Lukaku, ultimo di una lunga di nomi che hanno fatto la sponda tra Premier League e Trigoria. Ora gli intrecci col campionato britannico possono arricchirsi di nuovi scenari con l’acquisto del club di Liverpool da parte dei texani.

Calciomercato Roma, doppia operazione Friedkin in Premier: sorpasso Everton

Secondo le ultime indiscrezioni che giungono dall’Inghilterra l’Everton sta lavorando ad un doppio accordo con il Newcastle, per due operazioni che si intrecciano direttamente con la lista dei nomi accostati alla Roma di De Rossi. Fari puntati sulle manovre offensive dei Toffes.

Da un lato, come riporta il sito Hitc.com, l’Everton sembra pronto a cedere l’attaccante Dominic Calvert-Lewin, in passato accostato alla Roma, ai bianconeri. Lato Newcastle sembra pronto a fare il percorso inverso l’esterno offensivo Yankuba Minteh, ala reduce da una buona stagione in prestito al Feyenoord e più recentemente accostato al taccuino di Florent Ghisolfi in casa giallorossa. Una doppia operazione, separata per motivi di bilancio, che rappresenterebbe a tutti gli effetti uno scambio di attaccanti.